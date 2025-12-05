Βλαντιμίρ Πούτιν: Η φερόμενη ως κόρη του μιλά για τον πόλεμο στην Ουκρανία - «Λυπάμαι, δεν είμαι υπεύθυνη»

Η 22χρονη εντοπίστηκε στο Παρίσι από Ουκρανό δημοσιογράφο, ο οποίος τη ρώτησε πώς αισθάνεται για τις πράξεις του Ρώσου προέδρου, ενώ την κάλεσε να επισκεφτεί το Κίεβο

Η φερόμενη ως κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του Ρώσου προέδρου, όταν ήρθε αντιμέτωπη με Ουκρανό δημοσιογράφο στους δρόμους του Παρισιού.

Η Λουίζα Ροζόβα είπε ότι είναι «πραγματικά λυπημένη» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία δύναμη να τον σταματήσει, ενώ κάλυπτε το πρόσωπό της και ζητούσε να μη βιντεοσκοπηθεί.

Η 22χρονη θεωρείται ότι είναι κόρη του Πούτιν και της Σβετλάνα Κριβονογκίκ.

Σε βίντεο που ανέβασε ο δημοσιογράφος Ντμίτρο Σβιατνένκο, του ουκρανικού ενημερωτικού δικτύου TSN, η Ροζόβα ρωτήθηκε αν αισθάνεται οποιαδήποτε ευθύνη για τις ενέργειες του Κρεμλίνου ή αν υποστηρίζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ίδια απάντησε: «Λυπάμαι πραγματικά που συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση».

🇳🇱🇧🇪🇷🇺🇹🇷Een dochter in Frankrijk en ook misschien een zwager/schoonzoon” van Putin in Nederland?



De Oekraïense journalist Dmytro Sviatnenko vond Poetin's vermeende geheime dochter, de 22-jarige Elizaveta Krivonogikh, in Parijs. Hij benaderde haar buiten de kunstgalerie… pic.twitter.com/945AnpJYZ9 — Adem (@knowledgemagic) December 5, 2025

«Δεν σας έδωσα άδεια να με τραβάτε βίντεο»

Η Ροζόβα, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Ελιζαβέτα Κριβονογκίκ, φαινόταν να συνοδεύεται από έναν σωματοφύλακα κατά τη διάρκεια του διαλόγου, σύμφωνα με τον Σβιατνένκο. Ο δημοσιογράφος της είπε: «Πριν από τρεις εβδομάδες, ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι πατέρας σας σκότωσε τον αδελφό μου».

Ο Σβιατνένκο τη ρώτησε επίσης πώς μπορεί να ζει στην Ευρώπη, την οποία η Ρωσία παρουσιάζει ως «μισητή» και «καταραμένη». Η Ροζόβα απάντησε αρχικά: «Δεν σας έδωσα άδεια να με τραβάτε βίντεο».

Ο Σβιατνένκο ανταπάντησε: «Ξέρετε, το Κίεβο αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ρεύμα. Ούτε εμείς δώσαμε την άδειά μας γι’ αυτό». Στη συνέχεια τη ρώτησε πώς αισθάνεται για την πολιτική του Πούτιν και της πρότεινε να επισκεφθεί το Κίεβο ή την εμπόλεμη πόλη Ποκρόβσκ.

«Μπορείτε να φανταστείτε; Πώς να πάω εκεί τώρα;» απάντησε εκείνη. Ο δημοσιογράφος της είπε πως θα της αγόραζε ο ίδιος το αεροπορικό εισιτήριο.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν στο οικογενειακό της περιβάλλον γίνονται συζητήσεις για τον πόλεμο «στο τραπέζι του δείπνου».

«Δυστυχώς, δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση»

«Λυπάμαι πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας», είπε. «Νομίζω ότι ήδη μίλησα αρκετά μαζί σας. Λυπάμαι πραγματικά που συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι που βρήκατε το κουράγιο να έρθετε να μου μιλήσετε», απάντησε η Ροζόβα.

Η 22χρονη ζει αυτοεξόριστη στο Παρίσι και πιστεύεται ότι έχει εργαστεί σε δύο γκαλερί τέχνης γνωστές για τα αντιπολεμικά τους έργα: τη L Galerie στο Μπελβίλ και την Espace Albatros στο Μοντρέιγ.

Τον Αύγουστο, η γερμανική Bild — υποστηρίζοντας ότι είχε δει το ιδιωτικό κανάλι της στο Telegram — ανέφερε ότι η Ροζόβα είχε γράψει για «τον άνδρα που πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου». Η Ροζόβα είναι εδώ και χρόνια στο επίκεντρο εικασιών ότι μπορεί να είναι ένα από τα πολλά παιδιά που φημολογείται ότι έχει αποκτήσει ο Πούτιν.

Τα δημοσιεύματα αυτά συνδέουν τη γέννησή της με μια φημολογούμενη σχέση του Πούτιν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με τη Σβετλάνα Κριβονογκίκ, πρώην καθαρίστρια που στη συνέχεια έγινε πολυεκατομμυριούχος.

Η Κριβονογκίκ βρέθηκε να κατέχει μετοχές στην Rossiya Bank και να αποκτήσει μια ακίνητη περιουσία άνω των 100 εκατ. δολαρίων μετά τη φημολογούμενη σχέση της με τον Πούτιν.

Φέρεται επίσης να είναι ιδιοκτήτρια του κέντρου ψυχαγωγίας Leningrad Centre στην Αγία Πετρούπολη, γνωστού για τα προκλητικά θεάματά του.

Η Ροζόβα, γεννημένη το 2003, δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημοσίως οποιαδήποτε σύνδεση με τον Ρώσο πρόεδρο, όπως και το Κρεμλίνο δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ την ύπαρξή της. Η προσωπική ζωή του Πούτιν προστατεύεται σχολαστικά εδώ και δεκαετίες. Ο αριθμός των παιδιών που έχει — και η σημερινή προσωπική του κατάσταση — παραμένουν θέματα-ταμπού στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Telegraph