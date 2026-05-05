Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιατί το Κρεμλίνο ενισχύει την ασφάλειά του

Το Κρεμλίνο έχει αυξήσει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που επικαλείται το CNN.

Η αναφορά περιγράφει ένα περιβάλλον αυξανόμενης ανησυχίας στο εσωτερικό της ρωσικής ηγεσίας, μετά από δολοφονίες ανώτερων στρατιωτικών και υπό τον φόβο πιθανής απόπειρας πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με το έγγραφο, έχουν τοποθετηθεί νέα συστήματα επιτήρησης ακόμη και στα σπίτια στενών συνεργατών του προέδρου, ενώ άτομα του άμεσου περιβάλλοντός του, όπως μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι – απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι επισκέπτες του Πούτιν υπόκεινται σε διπλό έλεγχο ασφαλείας, ενώ όσοι εργάζονται κοντά του χρησιμοποιούν μόνο κινητά τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

— CNN France PR (@CNNFrancePR) May 4, 2026

Βλαντίμιρ Πούτιν: Το περιστατικό που τον οδήγησε στην ενίσχυση της ασφάλειάς του

Τα μέτρα αυτά φαίνεται να ενισχύθηκαν τους τελευταίους μήνες, μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμου Ρώσου στρατηγού τον Δεκέμβριο του 2025, γεγονός που προκάλεσε ένταση στους κόλπους της ρωσικής στρατιωτικής και μυστικής ηγεσίας. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η κατάσταση αντανακλά μια ευρύτερη αίσθηση ανασφάλειας στο Κρεμλίνο, καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει πιέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο αριθμός των τοποθεσιών που επισκέπτεται ο Πούτιν έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο ίδιος και η οικογένειά του φέρονται να έχουν εγκαταλείψει τακτικές κατοικίες στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, ενώ δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο 2026, σε αντίθεση με τις συχνές επισκέψεις του το προηγούμενο έτος. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, το Κρεμλίνο φέρεται να δημοσιοποιεί προηχογραφημένο υλικό από εμφανίσεις του.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Ρώσος πρόεδρος περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ενισχυμένα καταφύγια, συχνά στην περιοχή του Κρασνοντάρ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, οι απώλειες του ρωσικού στρατού, που σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις φτάνουν περίπου τους 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, καθώς και οι συνεχείς επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, εντείνουν την πίεση.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Η αναφορά της έκθεσης στον Σοϊγκού

Η οικονομική διάσταση του πολέμου γίνεται επίσης ολοένα πιο αισθητή, με προβλήματα όπως διακοπές στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλες πόλεις να προκαλούν δυσαρέσκεια ακόμη και σε φιλοκυβερνητικά στρώματα. Η αίσθηση ότι ο πόλεμος αρχίζει να αγγίζει και τις αστικές ελίτ ενισχύει το κλίμα ανησυχίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Σεργκέι Σοϊγκού, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση, θεωρείται πιθανός παράγοντας κινδύνου για πραξικόπημα, λόγω της επιρροής του στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Η σύλληψη στενού συνεργάτη του, του Ρουσλάν Τσαλίκοφ, τον Μάρτιο του 2026 για υποθέσεις διαφθοράς, ερμηνεύεται ως ένδειξη ρήγματος στις ισορροπίες της ρωσικής ελίτ.

Ωστόσο, η ίδια η έκθεση δεν προσκομίζει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς περί πραξικοπήματος, ενώ επισημαίνεται ότι τέτοιες πληροφορίες είναι δύσκολο να επαληθευτούν πλήρως. Παράλληλα, το γεγονός ότι δημοσιοποιούνται μπορεί να εξυπηρετεί και στρατηγικούς στόχους ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν αντιμετωπίζει απειλές στο εσωτερικό του. Το 2023 είχε προηγηθεί η αποτυχημένη εξέγερση του μισθοφορικού στρατού Wagner υπό τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος επιχείρησε πορεία προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από CNN