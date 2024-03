Λευκός Οίκος: Εύχεται πλήρη ανάρρωση στην Κέιτ Μίντλετον μετά την ανακοίνωση πως πάσχει από καρκίνο

Ο Λευκός Οίκος ευχήθηκε πλήρη ανάρρωση στη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μετά την «τρομερή» -όπως τη χαρακτήρισε- είδηση για τη διάγνωση του καρκίνου της.

«Όλοι μας μόλις ακούσαμε τα τρομερά νέα. Οι σκέψεις μας είναι με τη δούκισσα του Κέιμπριτζ και την οικογένειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα σήμερα, Παρασκευή 22/3, περιγράφοντας τους τελευταίους δύο μήνες ως «απίστευτα δύσκολους για όλη την οικογένειά μας». Λεπτομέρειες για τον καρκίνο δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά το Παλάτι του Κένσινγκτον δηλώνει ότι είναι βέβαιη ότι η πριγκίπισσα θα αναρρώσει πλήρως.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK