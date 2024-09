Λιβανος: Συζητήσεις για κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ - Εκκλησεις για ενότητα από τον στρατό

Σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου ο υπουργός Πληροφόρησης της χώρας Ζιάντ Μακάρι, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε ο θάνατος του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

«Είναι βέβαιο ότι η λιβανική κυβέρνηση θέλει κατάπαυση του πυρός και όλοι γνωρίζουν ότι (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου πήγε στη Νέα Υόρκη στη βάση μιας (πρότασης) κατάπαυσης του πυρός, αλλά πάρθηκε η απόφαση να δολοφονηθεί ο Νασράλα», σημείωσε ο Μακάρι, λίγες στιγμές αφότου ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκε ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Ο θάνατος του ηγέτη της Χεζμπολάχ επιβεβαιώθηκε χθες, Σάββατο, οξύνοντας τις εντάσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ ύστερα από μήνες ανταλλαγών πυρών κατά μήκος των κοινών τους συνόρων ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και την Χεζμπολάχ.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι του αναλογεί, αλλά το ζήτημα δεν είναι και τόσο εύκολο», πρόσθεσε.

This is the site in Beirut where Sayyed Hassan Nasrallah was killed. A huge crater was created by 40 tons of bombs. pic.twitter.com/SKJk6mTcZq — Huma Zehra (@HumaZhr) September 29, 2024

Ο στρατός καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι

Ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε σήμερα τους πολίτες να «διατηρήσουν την εθνική ενότητα» και την «κοινωνική ειρήνη» μετά τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε προχθές, Παρασκευή, σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η έκκληση απευθύνεται σε μια χώρα με βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων οι οποίες αναζωπυρώθηκαν από την απόφαση της Χεζμπολάχ να ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ σε υποστήριξη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς. «Ο στρατός καλεί τους πολίτες να διατηρήσουν την εθνική ενότητα και να μην οδηγηθούν σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική ειρήνη αυτήν την επικίνδυνη περίοδο», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο στρατός. «Ο ισραηλινός εχθρός προσπαθεί να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο καταστροφής και να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των Λιβανέζων», προσθέτει.

Footage of today's strike on a building in Beirut, which killed the head of the unmanned forces of the Lebanese militant group Hezbollah.

Three guided missiles were launched from the F-35I Adir fighter. #Lebanon #Beirut #AbuSaleh killed by #F35IAdir pic.twitter.com/d0OJ99O0u2 — Tesla Dogs (@TeslaDogs) September 27, 2024

Επιπλέον στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από την Παρασκευή στη Βηρυτό, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από σιιτικές περιοχές έχουν βρει καταφύγιο αφού εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Λιβάνου στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Χθες βράδυ, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι είχε καλέσει ήδη τους Λιβανέζους να «συσπειρωθούν» προκειμένου να διατηρήσουν την κοινωνική ειρήνη.

Η συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλασάρτ, απηύθυνε επίσης παρόμοια έκκληση σήμερα μέσω της πλατφόρμας X. «Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για τον Λίβανο όπου η αβεβαιότητα διευρύνεται, είναι καιρός η χώρα να επικεντρωθεί στο κοινό συμφέρον: ένα κράτος που είναι σε θέση αναλάβει γρήγορα την ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές ανάγκες», ανέφερε.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα προκάλεσε τεράστιο σοκ στους υποστηρικτές τους, που προέρχονται ουσιαστικά από τη σιιτική κοινότητα, και, πέρα από αυτήν, βύθισε τον Λίβανο στον τρόμο.

⚡️BREAKING: The whole residential square was leveled to the ground in Haret Hreik, Suburbs of Beirut, Lebanon.



Hebrew Media:

2,000-ton bunker-buster bombs were used in the bombing of the southern suburb. https://t.co/puXvfir5wD pic.twitter.com/k8UIHMxbUc — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024

Ο Πατριάρχης των Μαρωνιτών κάνει έκκληση για διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ

Ο πλέον υψηλόβαθμος χριστιανός θρησκευτικός αξιωματούχος του Λιβάνου, ο Πατριάρχης των Μαρωνιτών Μπεσάρα αλ Ράι, έκανε έκκληση για διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και είπε πως η δολοφονία από το Ισραήλ του ηγέτη της οργάνωσης, Σάγεντ Χασάν Νασράλα, "άνοιξε μια πληγή στην καρδιά των Λιβανέζων".

Ο Ράι έχει ασκήσει κριτική στη σιιτική ισλαμιστική οργανωση Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι σύρει τον Λίβανο σε περιφερειακές συγκρούσεις. «Δίνουμε τα προσωπικά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και την κοινότητα του Σάγεντ Χασάν Νασράλα», είπε στη διάρκεια της λειτουργίας.

Το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ αποτελεί εδώ και καιρό σημείο διαμάχης στον Λίβανο, μία χώρα με ιστορικό εμφυλίου πολέμου. Οι επικριτές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο λένε πως η οργάνωση έσυρε μονομερώς τη χώρα σε συγκρούσεις και υπονόμευσε το κράτος.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP