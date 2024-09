Το Ισραήλ σκότωσε τον Χασάν Νασράλα με 15 βόμβες βάρους 900 κιλών η καθεμιά

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός έδειξε ότι αεροπλάνα που είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, το βράδυ της Παρασκευής, μετέφεραν βόμβες 900 κιλών, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα πυρομαχικών και ανάλυση των New York Times.

Αναφορικά με την επίθεση που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα και ολοκλήρωσε τη διάλυση της δομής της Χεζμπολάχ, το βίντεο έδειξε οκτώ αεροπλάνα εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 βόμβες των 900 κιλών, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικής κατασκευής BLU-109 με κιτ JDAM, ένα σύστημα καθοδήγησης ακριβείας που συνδέεται με βόμβες, σύμφωνα με τον Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού. Αυτές οι βόμβες, ένας τύπος πυρομαχικών γνωστό ως bunker busters, μπορούν να διεισδύσουν υπόγεια πριν εκραγούν.

Ο Γουές Μπράιαντ, πρώην ειδικός στόχευσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος εξέτασε επίσης το βίντεο, συμφώνησε με την ανάλυση. Σε μηνύματα κειμένου με τους Times, είπε ότι οι βόμβες ήταν «ακριβώς αυτό που θα περίμενα» να χρησιμοποιηθούν σε αυτό που το Ισραήλ είπε ότι ήταν μια επίθεση στον κ. Νασράλα στα υπόγεια κεντρικά γραφεία της Χεζμπολάχ.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι είχε σταματήσει μια αποστολή βομβών 2.000 λιβρών στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των πολιτών στη Γάζα.

VIEWERS DISCRETION: Moments of arrival for all the bunker-busting bombs that ended the lives of Nasrallah and Hezbollah’s leadership in their fortified underground bases.



War isn't something to wish for. 😐😐pic.twitter.com/gIVqiY6Zwh — Tunny🔥 (@Tunex01) September 29, 2024

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο επίσημο κανάλι Telegram του ισραηλινού στρατού με τη λεζάντα "Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας εμπλέκονται στην εξάλειψη του Χασάν Νασράλα και του Κεντρικού Αρχηγείου της Χεζμπολάχ στον Λίβανο", δείχνει τουλάχιστον οκτώ αεροπλάνα στη σειρά οπλισμένα με βόμβες 900 κιλών.

Μερικά είναι πολύ μακριά για να προσδιοριστεί με σαφήνεια το ακριβές μοντέλο, αλλά τα πιο κοντά αεροπλάνα φαίνονται οπλισμένα με βόμβες BLU-109. Αυτό το μοντέλο βόμβας είναι επίσης αναγνωρίσιμο όταν το βίντεο δείχνει δύο αεροπλάνα να απογειώνονται, με ένα αεροπλάνο να μεταφέρει έξι από αυτά τα πυρομαχικά. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει ένα αεροπλάνο να επιστρέφει το σούρουπο στην ισραηλινή αεροπορική βάση χωρίς βόμβες.

These are the F-15I Ra'am strike fighters of the 69th Hammer Squadron of the #Israel Air Force which its brave women and men hunted #Hezbollah's leader Hassan #Nasrallah in Dahiya neighborhood of #Beirut yesterday. Watch them just before their successful operation 👇 pic.twitter.com/NqiBVzcAqi — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 28, 2024

Αν και το βίντεο δεν δείχνει τα αεροπλάνα να ρίχνουν τις βόμβες, ο κ. Μπoλ είπε ότι τα βίντεο που δείχνουν τις εκρήξεις στα πυκνοκατοικημένα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και τις ζημιές που προκλήθηκαν, συνάδουν με τις βόμβες 900 κιλών που μεταφέρουν τα ισραηλινά αεροσκάφη στο βίντεο. Μια ανάλυση των New York Times των επαληθευμένων βίντεο, φωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έδειξε ότι η επίθεση κατέστρεψε τουλάχιστον τέσσερις πολυκατοικίες που είχαν ύψος τουλάχιστον επτά ορόφων η καθεμία.

IDF: “We Will Reach Everyone, Everywhere”.



Israeli Air Force Fighter Jets Involved in the Elimination of Hassan Nasrallah and Hezbollah’s Central Headquarters in Lebanon. pic.twitter.com/eHvNdDxnDs — Real Mac Report (@RealMacReport) September 28, 2024

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ισραηλινής άμυνας είπαν στους Times ότι περισσότερες από 80 βόμβες ρίχτηκαν σε διάστημα αρκετών λεπτών για να σκοτώσουν τον κ. Νασράλα, αλλά δεν επιβεβαίωσαν τον τύπο των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήσεις των Times σχετικά με τις βόμβες που φαίνονται σε αυτό το βίντεο ή που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στον κ. Νασράλα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ παρέπεμψαν ερωτήσεις σχετικά με τα πυρομαχικά στον ισραηλινό στρατό.

The IDF releases images showing F-15i fighter jets of the Israeli Air Force's 69th Squadron taking off from the Hatzerim Airbase to carry out the assassination of Hezbollah terror chief Hassan Nasrallah in Beirut on Friday.



Dozens of bunker busting bombs were dropped by the… pic.twitter.com/vrCLcIEuZV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 29, 2024

Το Ισραήλ συνέχισε να σφυροκοπά τα νότια προάστια της Βηρυτού το Σάββατο. Οπτικά στοιχεία που αναλύθηκαν από τους Times δείχνουν ότι τουλάχιστον 13 τοποθεσίες χτυπήθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο σε τουλάχιστον τρία μίλια πυκνά αναπτυγμένης πόλης. Η πλήρης έκταση των απεργιών είναι ασαφής. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 195 τραυματίστηκαν από τις επιδρομές, και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί με πολλούς ακόμη να είναι θαμμένοι στα ερείπια.

Facebook Twitter Τα κτήρια που χτυπήθηκαν από τις βόμβες

Η δολοφονία του κ. Νασράλα ήταν μια εκπληκτική κλιμάκωση της εκστρατείας του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ σε μια σύγκρουση που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο. Η Χεζμπολάχ άρχισε να πυροβολεί στο βόρειο Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς, την οποία υποστηρίζει επίσης το Ιράν, και το Ισραήλ απάντησε συχνά, εντείνοντας τις επιθέσεις του δραματικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αυτό τροφοδότησε τους φόβους για έναν ολοκληρωτικό περιφερειακό πόλεμο που θα μπορούσε να προσελκύσει μεγαλύτερους παίκτες όπως το Ιράν.

🚨 A massive Israeli airstrike in Beirut, potentially a targeted assassination, has taken place. This is reported to be the largest bombing in the city so far, with some sources claiming that 15-20 bombs were involved. pic.twitter.com/mJfycVd5X1 — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) September 27, 2024

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντισμήναρχος Ναντάβ Σοσάνι, είπε ότι η επιχείρηση, την οποία ο στρατός αποκαλεί «Νέα Τάξη», έγινε την Παρασκευή, ενώ ο Νασράλα συναντούσε ανώτερα στελέχη της οργάνωσής του για να σχεδιάσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. «Είχαμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μια ευκαιρία, μια επιχειρησιακή ευκαιρία που μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την επίθεση», είπε στους δημοσιογράφους.

Το ραδιόφωνο του στρατού μετέδωσε, επικαλούμενο τον επικεφαλής της μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε την επιχείρηση, ότι στους πιλότους δόθηκαν πληροφορίες για τον στόχο λίγο πριν απογειωθούν. «Οι πιλότοι δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο στόχος τις ημέρες που σχεδιαζόταν» το πλήγμα, είπε ο αξιωματικός αυτός, που κατονομάστηκε μόνο ως «αντισμήναρχος Μ». Έμαθαν τον στόχο λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν και κατάλαβαν πού πήγαιναν, πρόσθεσε. Ο Σοσάνι αρνήθηκε να σχολιάσει τις εικασίες ότι για το πλήγμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν βαριές βόμβες Mark 84 αμερικανικής κατασκευής. Ο ταξίαρχος Αμισάι Λεβίν, ο διοικητής της αεροπορικής βάσης Χατζερίμ, είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεκάδες βλήματα» έπληξαν τον στόχο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Με πληροφορίες από New York Times, Times of Israel

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Θάνατος Χασάν Νασράλα: Το Ισραήλ διέλυσε την οργανωτική δομή της Χεζμπολάχ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μετά τον θάνατο Νασράλα, ισραηλινά άρματα μάχης κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο