Ο Γουόρεν Μπάφετ συνταξιοδοτείται ύστερα από 60 χρόνια στον επιχειρηματικό κόσμο

Καθώς ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ύστερα από 60 χρόνια στο «τιμόνι» της Berkshire Hathaway, η μεγαλύτερη κληρονομιά του ίσως να είναι οι απλές, άμεσες αλλά ταυτόχρονα αιχμηρές συμβουλές του γύρω από το χρήμα, τα λάθη και την ανθρώπινη φύση, που ενέπνευσαν γενιές και γενιές θαυμαστών.

Ο Μπάφετ, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σήμερα, έχτισε την περιουσία του μέσα από δεκαετίες επενδύσεων και μετατρέποντας τη Berkshire Hathaway από μια προβληματική κλωστοϋφαντουργική εταιρεία σε έναν τεράστιο όμιλο με δραστηριότητες στις ασφάλειες, τους σιδηροδρόμους, την ενέργεια και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Παρά τον πλούτο του, έγινε σχεδόν εξίσου διάσημος για τη λιτότητά του — ζώντας επί χρόνια στο ίδιο σπίτι στην Όμαχα της Νεμπράσκα των ΗΠΑ και καλλιεργώντας μια εικόνα χωρίς περιττές πολυτέλειες — όσο και για τη δεινότητά του στις επενδύσεις.

Ο Μπάφετ έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να δωρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της περιουσίας του, προσφέροντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ οι ετήσιες επιστολές του προς τους μετόχους της εταιρείας του αποτέλεσαν απαραίτητο ανάγνωσμα για επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Κάθε άνοιξη, φίλοι και μέτοχοι συρρέουν στην Όμαχα για τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις της Berkshire, μια διοργάνωση τόσο δημοφιλής που απέκτησε το προσωνύμιο «Γούντστοκ για καπιταλιστές».

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά αποφθέγματά του:

«Να φοβάσαι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και να είσαι άπληστος όταν οι άλλοι φοβούνται».

Έτσι συνοψίζει ο Μπάφετ τη δική του επενδυτική φιλοσοφία, που βασίζεται στην αγορά μετοχών και εταιρειών που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τη στιγμή που πωλούνται σε τιμές χαμηλότερες από την αξία που ο ίδιος εκτιμά ότι έχουν.

Παράλληλα, προέτρεπε τους επενδυτές να παραμένουν σε κλάδους που κατανοούν και που εμπίπτουν στον «κύκλο ικανότητάς» τους, προσφέροντας και αυτό το κλασικό απόφθεγμα: «Κανόνας Νο 1: Ποτέ μην χάνεις χρήματα. Κανόνας Νο 2: Ποτέ μην ξεχνάς τον Κανόνα Νο 1».

«Αφού πρώτα τηρήσουν όλους τους κανόνες, θέλω στη συνέχεια οι εργαζόμενοι να αναρωτηθούν αν θα ήταν διατεθειμένοι οποιαδήποτε πράξη σκοπεύουν να κάνουν να εμφανιστεί την επόμενη ημέρα στην πρώτη σελίδα της τοπικής τους εφημερίδας, ώστε να τη διαβάσουν οι σύζυγοι, τα παιδιά και οι φίλοι τους, με το ρεπορτάζ γραμμένο από έναν ενημερωμένο και κριτικό δημοσιογράφο».

«Αν περάσουν αυτό το τεστ, τότε δεν χρειάζεται να φοβούνται το άλλο μήνυμά μου προς αυτούς: αν χάσετε χρήματα για την εταιρεία, θα δείξω κατανόηση· αν χάσετε έστω και ψήγμα από τη φήμη της εταιρείας, θα είμαι αμείλικτος».

Αυτό ήταν το ηθικό πρότυπο που περιέγραψε ο Μπάφετ σε επιτροπή του Κογκρέσου το 1991, το οποίο σκόπευε να εφαρμόσει κατά την εξυγίανση της επενδυτικής εταιρείας της Wall Street, Salomon Brothers. Έκτοτε, έχει επαναλάβει πολλές φορές το λεγόμενο «τεστ της εφημερίδας» στο πέρασμα των χρόνων.

