Λουίτζι Μαντζιόνε: Οι συγκρατούμενοί του στη φυλακή του Μπρούκλιν τον αποκαλούν «πρεσβευτή»

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε είναι ένας από τους πιο συμπαθείς κρατούμενους στις φυλακές που κρατείται, στο Μπρούκλιν.

Όπως ανέφερε στο PEOPLE ο δικηγόρος του, ο Λουίτζι Μαντζιόνε είναι «υπόδειγμα κρατουμένου», καθώς περιμένει να δικαστεί για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Ο 27χρονος βοηθά άλλους κρατούμενους, όταν φτάνουν για πρώτη φορά στο σωφρονιστικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. «Είναι πραγματικά πολύ ευγενικός με τους νεοεισερχόμενους», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνει πως έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «ο πρεσβευτής» της φυλακής.

«Όταν φτάνουν και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει, αυτός είναι εκείνος που τους υποδέχεται, τους καθησυχάζει και τους δείχνει πώς λειτουργεί η ζωή στο Metropolitan Detention Center, τι να κάνουν και, συχνά πιο σημαντικό, τι να μην κάνουν», εξηγεί ο δικηγόρος του.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, η προσαρμογή είναι δύσκολη, κυρίως λόγω του φόβου του αγνώστου, καθώς οι νέοι κρατούμενοι δεν ξέρουν κυριολεκτικά πώς να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, πώς να πάρουν φαγητό ή να πάνε στο κυλικείο, πώς να βρουν οδοντόβουρτσα ή να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο.

«Ξέρετε, πράγματα που όλοι θεωρούμε δεδομένα αλλά αλλάζουν τελείως όταν βρεθείς σε ένα περιβάλλον όπου ελέγχουν κάθε σου κίνηση. Είναι πολύ δύσκολο να τα μάθεις αυτά», είπε.

Λουίτζι Μαντζιόνε: «Λαμβάνει εξαιρετικές αξιολογήσεις από άτομα μέσα και έξω από το σωφρονιστικό σύστημα»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μαντζιόνε είναι πολύ αγαπητός όχι μόνο στους συγκρατούμενούς του αλλά και στο προσωπικό της φυλακής. «Λαμβάνει εξαιρετικές αξιολογήσεις από άτομα μέσα και έξω από το σωφρονιστικό σύστημα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ο 27χρονος έχει επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

«Απ’ όσο γνωρίζω, τηρεί όλους τους κανόνες, σε αντίθεση με πολλούς άλλους εκεί μέσα. Πολλοί καταφέρνουν να περάσουν απαγορευμένα αντικείμενα, όπως ναρκωτικά ή κινητά τηλέφωνα, αλλά απ’ όσο ξέρω, εκείνος δεν έχει καμία τέτοια εμπλοκή και δεν έχει δεχθεί καμία πειθαρχική αναφορά», συνεχίζει.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει περάσει δέκα μήνες στη φυλακή, περιμένοντας τη δίκη του για τη δολοφονία του Τόμπσον στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Στις 23 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου του απαγγέλθηκαν πολιτειακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, στην οποία δήλωσε αθώος. Είχε επίσης κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού (σε συνέχεια τρομοκρατικής πράξης) και ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού ως τρομοκρατικό έγκλημα, αλλά οι δύο αυτές κατηγορίες απορρίφθηκαν.

Τέλος, αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 1 Δεκεμβρίου, για ακρόαση σχετικά με τις υπόλοιπες πολιτειακές κατηγορίες.

