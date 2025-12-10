Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ακριβώς έναν χρόνο πριν, δύο αστυνομικοί εντόπισαν σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια τον Λουίτζι Μαντζιόνε, τον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare.

Την Τρίτη οι εισαγγελείς του Μανχάταν έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη στιγμή του εντοπισμού του, καθώς οι συνήγοροί του Λουίτζι Μαντζιόνε προσπαθούν, μέσα από μια σειρά ακροάσεων στο πολιτειακό δικαστήριο αυτόν τον μήνα, να ακυρώσουν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη σύλληψή του.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η αστυνομία δεν του διάβασε σωστά τα συνταγματικά του δικαιώματα πριν από τη σύλληψη και ότι έψαξε τα προσωπικά του αντικείμενα χωρίς ένταλμα.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, στη Νέα Υόρκη και δηλώνει αθώος στις πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Το βίντεο, τραβηγμένο από κάμερα σώματος ενός εκ των δύο αστυνομικών, τους δείχνει να πλησιάζουν τον 27χρονο, καθώς κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας μάσκα και του ζητούν την ταυτότητά του. «Μπορείς να κατεβάσεις λίγο τη μάσκα σου;» ακούγεται να τον ρωτά ο ένας αστυνομικός.

Ωστόσο, όταν του ζητά το όνομά του, αυτός απαντά «Μαρκ» και «Μαρκ Ροσάριο». Στη συνέχεια, ο αστυνομικός τον ενημερώνει ότι κάποια γυναίκα τηλεφώνησε επειδή τον θεώρησε «ύποπτο» και πίστεψε ότι «μοιάζει με κάποιον».

«Έχεις πάνω σου την ταυτότητά σου;» ρωτά ο αστυνομικός, με τον ίδιο να απαντά θετικά και βγάζοντας μια κάρτα ταυτότητας από το πορτοφόλι του.

One year after Luigi Mangione’s arrest, body camera video shows the moment police confronted Mangione at a Pennsylvania McDonald's. The footage was played at a hearing to decide what evidence will or won't be used in trial. @AaronKatersky has details. https://t.co/NxqQ5BUzKC pic.twitter.com/i96nw7upT5 — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 10, 2025

Το βίντεο αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Υπενθυμίζεται πως οι ακροάσεις για την υπόθεση ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Και οι δύο πλευρές έχουν προβάλει πολυάριθμα βίντεο στο δικαστήριο και έχουν παρουσιάσει και άλλα στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα σημειωματάριο που ανήκει στον 27χρονο και ορισμένα από τα γραπτά του.

Το διακύβευμα των ακροάσεων είναι μεγάλο, καθώς αν οι συνήγοροί του καταφέρουν να πείσουν τον δικαστή ότι ορισμένα από τα στοιχεία δεν είναι παραδεκτά, αυτό θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το τι μπορούν να παρουσιάσουν οι εισαγγελείς σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό δικαστήριο.

Με πληροφορίες από BBC