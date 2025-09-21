Λουίτζι Μαντζιόνε: Όλα για να αποφευχθεί η θανατική ποινή - H στρατηγική των συνηγόρων του

Οι συνήγοροι του Λουίτζι Μαντζιόνε ζήτησαν το Σάββατο από ομοσπονδιακό δικαστή να απαγορεύσει στους εισαγγελείς να διεκδικήσουν τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον. Υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση έχει προκαταλάβει την υπόθεση, μετατρέποντας τη σύλληψη σε «θεαματικό σόου» και εκφράζοντας δημόσια την πρόθεση να οδηγηθεί σε εκτέλεση.

Η κίνηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο σκέλος της ποινής. Η υπεράσπιση επιχειρεί να ακυρώσει πλήρως την ομοσπονδιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις και οι ενέργειες της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι έχουν «δηλητηριάσει» την υπόθεση. Η Μπόντι είχε δηλώσει πριν ακόμη την απαγγελία κατηγοριών τον Απρίλιο ότι επρόκειτο για μια «προμελετημένη, ψυχρή εκτέλεση που συγκλόνισε την Αμερική» και ότι ο Μαντζιόνε «αξίζει θανατική ποινή».

Τον ίδιο μήνα ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μανχάταν να επιδιώξουν την εσχάτη των ποινών. Ήταν η πρώτη φορά που το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινούσε υπόθεση θανατικής ποινής μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε δεσμευθεί να επαναφέρει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις που είχαν «παγώσει» επί Τζο Μπάιντεν.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις της Μπόντι, τις οποίες συνόδευσε με αναρτήσεις στο Instagram και τηλεοπτική εμφάνιση, δείχνουν ότι η απόφαση βασίστηκε σε πολιτικά κίνητρα και όχι σε νομικά. Παράλληλα, θεωρούν ότι αλλοίωσε τη διαδικασία του ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων. Επικρίνουν επίσης την προσαγωγή του Μαντζιόνε σε αποβάθρα του Μανχάταν με πάνοπλους αστυνομικούς, εικόνα που παραπέμπει, όπως λένε, σε «ταινία της Marvel».

U.S. Attorney General Pamela Bondi directs prosecutors to seek the death penalty for Luigi Mangione. pic.twitter.com/hXH3whoRkx — Pop Base (@PopBase) April 1, 2025

Ο ίδιος ο Τραμπ παραβίασε πρόσφατα τον κανόνα περί μη δημοσιότητας πριν από τη δίκη, δηλώνοντας στο Fox News: «Σκεφτείτε τον Μαντζιόνε. Πυροβόλησε κάποιον πισώπλατα, μπροστά στα μάτια όλων. Έμοιαζε με καθαρό εκτελεστή».

Η ομάδα υπεράσπισης, με επικεφαλής την πρώην εισαγγελέα του Μανχάταν Κάρεν Φρίντμαν Αγνιφίλο, ζήτησε από την ομοσπονδιακή δικαστή Μάργκαρετ Γκάρνετ «να διορθώσει τα λάθη της κυβέρνησης» και να εμποδίσει την πρόοδο της υπόθεσης ως θανατική ποινή. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πρέπει να απαντήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ ο Μαντζιόνε θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο 27χρονος κατηγορούμενος έχει δηλώσει αθώος τόσο στην πολιτειακή όσο και στην ομοσπονδιακή δίκη. Συνελήφθη πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία, στις 9 Δεκεμβρίου 2024, στην Πενσιλβάνια. Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι 9mm και σημειωματάριο όπου φέρεται να κατέγραφε σχέδια για να «χτυπήσει» στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας.

Η δολοφονία σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024, όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μασκοφόρο να πυροβολεί πισώπλατα τον 50χρονο Τόμσον έξω από ξενοδοχείο του Μανχάταν, όπου επρόκειτο να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του. Στις σφαίρες ήταν χαραγμένες οι λέξεις «delay», «deny», «depose» («καθυστέρησε», «αρνήσου», «απόσυρε»), φράση που παραπέμπει σε τακτικές που χρησιμοποιούν ασφαλιστικές εταιρείες για να αποφύγουν αποζημιώσεις.

Η ομοσπονδιακή κατηγορία αφορά ανθρωποκτονία με χρήση πυροβόλου όπλου, που επισύρει πιθανή θανατική ποινή, καθώς και διώξεις για παρακολούθηση και οπλοκατοχή. Στην πολιτειακή υπόθεση, ο δικαστής απέρριψε αυτή την εβδομάδα τις κατηγορίες τρομοκρατίας που θα οδηγούσαν σε ισόβια χωρίς αναστολή, αλλά διατήρησε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με ποινή 15 χρόνια έως ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης.

Να σημειωθεί ότι στη Νέα Υόρκη η θανατική ποινή δεν προβλέπεται σε πολιτειακό επίπεδο, αλλά μπορεί να επιβληθεί σε ομοσπονδιακές υποθέσεις, όταν οι αρχές της Ουάσιγκτον αναλαμβάνουν την κατηγορία. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μαντζιόνε δικάζεται παράλληλα και σε δύο δικαιοδοσίες.

Η υπεράσπιση καταγγέλλει «διπλή δίωξη», λέγοντας ότι οι παράλληλες διαδικασίες παραβιάζουν το δικαίωμα του κατηγορουμένου. Ο δικαστής ωστόσο έκρινε ότι το επιχείρημα είναι πρόωρο, αφού καμία από τις δύο δίκες δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στο μεταξύ, ο Μαντζιόνε έχει προσελκύσει μικρή αλλά ένθερμη υποστήριξη. Μερικές δεκάδες υποστηρικτές εμφανίστηκαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης φορώντας πράσινα ρούχα (το χρώμα του χαρακτήρα Λουίτζι από το βιντεοπαιχνίδι Mario Bros) ενώ μία γυναίκα φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «FREE LUIGI».

Με πληροφορίες από Guardian

