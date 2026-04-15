Βερολίνο: Ο γηραιότερος θηλυκός γορίλας του κόσμου έγινε 69 ετών

Η Φατού είναι πλέον ο γηραιότερος θηλυκός γορίλας που ζει σε αιχμαλωσία παγκοσμίως, καθώς γιόρτασε τα 69α γενέθλιά της στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Φατού έφτασε στο Βερολίνο το 1959. Πλέον έχει ξεπεράσει κατά πολύ το τυπικό προσδόκιμο ζωής των 35-40 ετών στην άγρια φύση, «χάρη στην εξειδικευμένη φροντίδα που έλαβε», σύμφωνα με το Euronews.

Ο γηραιότερος θηλυκός γορίλας σε αιχμαλωσία γιόρτασε τα 69α γενέθλιά της τη Δευτέρα, με ένα γεύμα από λαχανικά και σχετική αναφορά από το Guinness World Records.

«Σε ανθρώπινη ηλικία, θα ήταν πάνω από εκατό ετών», δήλωσε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου, όπου η Φατού ζει για πάνω από έξι δεκαετίες, έχοντας γίνει μητέρα και γιαγιά.

Η Φατού ήταν η γηραιότερη «κάτοικος» του ζωολογικού κήπου έως το 2024, πριν από τον θάνατο του φλαμίνγκο Ίνγκο, που εκτιμάται ότι ήταν τουλάχιστον 75 ετών και ζούσε στον ζωολογικό κήπο από το 1955.

«Η Φατού δεν είναι μόνο η γηραιότερη κάτοικος του ζωολογικού κήπου, αλλά παραμένει και η γηραιότερη του είδους της υπό ανθρώπινη φροντίδα σε ολόκληρο τον κόσμο», γράφει σε ανάρτησή του το Zoo Berlin, που δημοσίευσε και σχετικές φωτογραφίες από τα γενέθλια της Φατού.

Η ιστορία της Φατού

Η Φατού πιθανότατα γεννήθηκε στην άγρια φύση της Δυτικής Αφρικής, αλλά σύμφωνα με το Guinness World Records, η ιστορία αναφέρει ότι ένας Γάλλος ναυτικός την αιχμαλώτισε και την αντάλλαξε για να καλύψει τον λογαριασμό του σε μπαρ στη Μασσαλία της Γαλλίας. Στη συνέχεια, ένας έμπορος ζώων φέρεται να την πούλησε στον ζωολογικό κήπο.

Σήμερα, η Φατού ζει σε δικό της χώρο και προτιμά να κρατά αποστάσεις από τους άλλους γορίλες του ζωολογικού κήπου. Έχει χάσει τα δόντια της και αντιμετωπίζει προβλήματα αρθρίτιδας και απώλειας ακοής.

Ο υπεύθυνος πρωτευόντων θηλαστικών του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου αναφέρει ότι είναι φιλική με τους φροντιστές, αλλά «εξακολουθεί να είναι λίγο πεισματάρα».



Με πληροφορίες από Washington Post, Euronews

