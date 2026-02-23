Μεξικό: 2.500 επιπλέον στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Το Μεξικό ανέπτυξε 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που προκλήθηκε μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο» ήταν αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού.

Τεταμένη η κατάσταση στο Μεξικό

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο γνωστός ως «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, το CJNG μετατράπηκε σε διεθνή εγκληματική επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τους πρώην συμμάχους της, το καρτέλ Σιναλόα, τη συμμορία του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν που σήμερα κρατείται σε αμερικανικές φυλακές.

Η επιχείρηση εναντίον του Οσεγκέρα ακολούθησε τις πιέσεις που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ ώστε να ενταθεί η καταστολή των διακινητών ναρκωτικών, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα παρέμβαιναν ευθέως στο Μεξικό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάνταου χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και όλη τη Λατινική Αμερική τον θάνατο του Οσεγκέρα.

Την ίδια ώρα, φόβοι εκφράζονται για μία εσωτερική σύγκρουση στο καρτέλ.