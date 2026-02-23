ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε τη Ζιζέλ Πελικό - «Η υπόθεσή σας με σόκαρε»

Η συνάντηση κράτησε 30 λεπτά

Φωτ. Getty Images
Η βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκε με τη Ζιζέλ Πελικό, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, ότι έμεινε «άναυδη» από την περιγραφή στο νέο της βιβλίο των όσων βίωσε.

Η Πελικό έπεσε θύμα βιασμού από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος επέτρεψε επίσης σε ξένους να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη, για σχεδόν μια δεκαετία.

Το Παλάτι ανακοίνωσε σε δήλωση τη Δευτέρα ότι οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στο Κλάρενς Χάουζ.

Η συνάντηση της βασίλισσας Καμίλα με τη Ζιζέλ Πελικό

Το βιβλίο της Γαλλίδας, με τίτλο «Hymn To Life: Shame Has To Change Sides» (Ύμνος στη ζωή: Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά), παρουσιάστηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου την Παρασκευή, με αποσπάσματα να διαβάζονται από τις ηθοποιούς του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, Κριστίν Σκοτ Τόμας και Τζούλιετ Στίβενσον.

Η Ζιζέλ Πελικό βρίσκεται σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προώθηση του βιβλίου της.

Η βασίλισσα έγραψε πέρυσι στην 73χρονη για να επαινέσει την «εξαιρετική αξιοπρέπεια και το θάρρος» της σε μια επιστολή που, όπως είπε η Πελικό, την άφησε «συγκλονισμένη» και η οποία τώρα είναι κορνιζαρισμένη στο γραφείο της.

Όταν οι δύο γυναίκες κάθισαν για τσάι στο Κλάρενς Χάουζ για μια συνάντηση 30 λεπτών, η Καμίλα είπε για το βιβλίο: «Το διάβασα τις τελευταίες δύο μέρες, δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου».

«Έχω συναντήσει τόσες πολλές επιζώσες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να σοκαριστώ από κάτι πια, αλλά η υπόθεσή σας με σόκαρε – με άφησε άναυδη».

Η Πελικό έλαβε παγκόσμια αναγνώριση για το θάρρος της να παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ανωνυμία ως επιζώσα σεξουαλικής κακοποίησης. Είπε ότι η ντροπή πρέπει να πέσει στους θύτες της.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης μετά από μια δίκη τρεισήμισι μηνών στην Αβινιόν, η οποία έληξε τον Δεκέμβριο του 2024.

Πενήντα άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλικά αδικήματα και καταδικάστηκαν σε ποινές από τρία έως 15 χρόνια.

Με πληροφορίες από Sky News

