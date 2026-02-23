Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός υπέρ του αποκλεισμού του Άντριου από την γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι υποστηρίζει τις εκκλήσεις για τον αποκλεισμό του πρώην πρίγκιπα Άντριου από την γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο έπειτα από την σύλληψή του.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, ο Αυστραλός πρωθυπουργός γράφει, μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνησή μου θα αποδεχόταν κάθε πρόταση που θα αποσκοπούσε στον αποκλεισμό του από την γραμμή διαδοχής».

«Πρόκειται για σοβαρές αιτιάσεις και οι Αυστραλοί τις παίρνουν σοβαρά υπ' όψιν», γράφει ο Αλμπανέζι σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Το ζήτημα της διαδοχής για τον Άντριου

Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προωθήσει νόμο για την εξαίρεση του Άντριου Μάουνμπάτεν-Ουίνδσορ από την σειρά διαδοχής μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα βάσει της υποψίας για παράβαση καθήκοντος στην άσκηση δημοσίων καθηκόντων.

Επειτα από τις αποκαλύψεις που προέρχονται από το περιεχόμενο των φακέλων Έπστσϊν, ο βασιλιάς Κάρολος Γ' είχε ήδη αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του και στην συνέχεια τον απέκλεισε από την κατοικία του στο Ουίνδσορ.

Ομως, ο Άντριου παραμένει όγδοος στην γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο, μετά την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, κόρη του πρίγκιπα Χάρι.

Μετά την σύλληψη του Άντριου, ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε στην δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της».

Ο Αλμπανέζι, ο οποίος είναι ρεπουμπλικανός, δηλώνει στην επιστολή του προς τον Κιρ Στάρμερ ότι συμφωνεί με τον βασιλιά.

«Η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να πάρει τον δρόμο της και μία πλήρης, δίκαιη και προσήκουσα έρευνα πρέπει να διεξαχθεί», γράφει.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

