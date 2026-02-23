Βρετανία: Συνελήφθη ο Πίτερ Μάντελσον ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος

Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη από αστυνομικούς που ερευνούν καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, κατά τη διάρκεια της φιλίας του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Βίντεο τον δείχνει να απομακρύνεται από το σπίτι του με ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά, συνοδευόμενος από αστυνομικούς.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά την υποτιθέμενη διαρροή από τον Μάντελσον ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Ντάουνινγκ Στριτ και ευαίσθητων για την αγορά πληροφοριών προς τον Έπσταϊν.

Η δήλωση εκπροσώπου της αστυνομίας για τον Πίτερ Μάντελσον

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος. Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση. Αυτό έγινε μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Γουίλτσαϊρ και Κάμντεν».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια στο πλαίσιο ερευνών των σχέσεων του Μάντελσον με τον Έπσταϊν

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα.

Η αστυνομική έρευνα για τον Μάντελσον ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Τον Φεβρουάριο, αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε δύο ακίνητα που συνδέονται με τον 72χρονο Μάντελσον στο Λονδίνο και το Γουίλτσαϊρ.

Η αναπληρώτρια βοηθός επιθεωρητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Χέιλι Σιούαρτ, δήλωσε: «Οι έρευνες σχετίζονται με μια εν εξελίξει έρευνα για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στην οποία εμπλέκεται ένας 72χρονος άνδρας».

BREAKING: Peter Mandelson has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the Metropolitan Police has saidhttps://t.co/CAU6JMk4vg



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hgl7kPXEpa — Sky News (@SkyNews) February 23, 2026

Σε προηγούμενη δήλωσή του, η Σιούαρτ είπε: «Αυτή θα είναι μια πολύπλοκη έρευνα που θα απαιτήσει τη συλλογή και ανάλυση σημαντικού όγκου επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο».

Πίεση στον Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις

Οι αποκαλύψεις σχετικά με τους φερόμενους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπσταϊν έχουν ασκήσει έντονη πίεση στον Κιρ Στάρμερ για την απόφαση να διορίσει τον Μάντελσον πρέσβη των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι γνώριζε – όπως είχε αναφερθεί ευρέως στα μέσα ενημέρωσης – ότι ο Μάντελσον και ο Έπσταϊν ήταν σε επαφή μετά τη φυλάκιση του τελευταίου το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Ο Μάντελσον, εγγονός του πρώην υπουργού Εσωτερικών και Εξωτερικών του Εργατικού Κόμματος Χέρμπερτ Μόρισον, είναι σημαντική προσωπικότητα του Εργατικού Κόμματος εδώ και πέντε δεκαετίες.

Επιλέχθηκε ως υποψήφιος του κόμματος για την έδρα του Χάρτλπουλ το 1990, την οποία κέρδισε στις γενικές εκλογές του 1992. Ως πρώιμος υποστηρικτής του Τόνι Μπλερ, θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του New Labour και έγινε διευθυντής της εκστρατείας του Εργατικού Κόμματος στις γενικές εκλογές του 1997, πριν αναλάβει πολλαπλούς ρόλους στην κυβέρνηση.

Οι αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν και οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οδήγησαν τον Μάντελσον να αποχωρήσει από το Εργατικό Κόμμα και να παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν για τον διορισμό του Μάντελσον