ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Περού: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου - 15 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε αποστολή έρευνας και διάσωσης μετά από πλημμύρες που σημειώθηκαν

The LiFO team
The LiFO team
ΠΕΡΟΥ ΠΤΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΝΕΚΡΟΙ ΠΑΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού, όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, σκοτώνοντας και τους 15 επιβαίνοντές του, ανάμεσά τους 7 παιδιά.

Το ελικόπτερο έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει έρευνα.

Το δυστύχημα στο Περού

Το αεροσκάφος βρισκόταν καθ’ οδόν για να βοηθήσει σε αποστολές έρευνας και διάσωσης μετά τις πλημμύρες στην Αρεκίπα του Περού.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που πέθαναν ονομάστηκαν από την περουβιανή Πολεμική Αεροπορία ως Sergio Danner Paucar Centurión, Luis Fernando Huertas Cárcamo, Kamila Chapi Anchapuri Jove και Leiner Aguirre Huamán.

Το μικρότερο παιδί που σκοτώθηκε ήταν μόλις τριών ετών, ενώ οι ηλικίες των άλλων ανηλίκων ήταν 10, 14, 15 και 17.

Οι ενήλικες επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας συνταγματάρχης 50 ετών, και δύο γυναίκες 49 και 45 ετών.

Η Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της και την απόλυτη αλληλεγγύη της στους συγγενείς».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

Διεθνή / Ο Άντριου χρέωνε υπηρεσίες μασάζ και έξοδα μετακινήσεων στους Βρετανούς φορολογούμενους

Πρώην ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρουν ότι η κουλτούρα υπερβολικού σεβασμού προς τη βρετανική κρατική διοίκηση επέτρεψε να εγκρίνονται χωρίς έλεγχο υπερβολικές δαπάνες
THE LIFO TEAM
ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΤΗΣΗ

Διεθνή / Πότε να κλείσετε και πότε να πετάξετε: Τips για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια το 2026

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι αλλάζουν οι «χρυσοί κανόνες» για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια, καθώς τόσο οι ημέρες κράτησης όσο και οι περίοδοι ταξιδιού επανακαθορίζονται με βάση τις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες των επιβατών
THE LIFO TEAM
 
 