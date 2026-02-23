Netflix: Ο Τραμπ ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εμπλέκεται εκ νέου στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery, καλώντας τη Netflix να αποπέμψει τη Σούζαν Ράις, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.

«Δεν έχει κανένα ταλέντο ή ικανότητες - Απλώς μια πολιτική απατεώνισσα!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο το βράδυ, κοινοποιώντας ανάρτηση της ακροδεξιάς ακτιβίστριας Λόρα Λούμερ.

Στην ανάρτηση, η Λούμερ παραθέτει τη Ράις να λέει ότι εταιρείες που «έσκυψαν το κεφάλι στον Τραμπ» θα αντιμετωπίσουν συνέπειες από τους Δημοκρατικούς αν το κόμμα κερδίσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Ράις έχει υπηρετήσει στις διοικήσεις Κλίντον, Ομπάμα και Μπάιντεν. Υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπαράκ Ομπάμα.

Εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Netflix το 2018, αποχώρησε το 2020 για να εργαστεί στη διοίκηση Μπάιντεν και επανεντάχθηκε το 2023.

Οι προσφορές και ο ρόλος του Τραμπ

Η Warner Bros. ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο συμφωνία για την πώληση μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων της στη Netflix έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερβαίνοντας προσφορά της Paramount Skydance για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας έναντι 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Netflix ζητά τώρα έγκριση από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Paramount συνεχίζει να προωθεί τη δική της προσφορά. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Warner Bros. ξανάρχισε συνομιλίες με την Paramount μετά την τελευταία βελτιωμένη προσφορά της, δίνοντας προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για την καλύτερη και τελική προσφορά. Ειδικοί σε θέματα ανταγωνισμού έχουν εκφράσει ανησυχίες και για τις δύο συμφωνίες.

Μέρος της επιχειρηματολογίας της Paramount προς τους μετόχους είναι ότι η δική της συμφωνία έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εγκριθεί από τους ρυθμιστικούς φορείς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε ακόμη να κινηθεί για να εμποδίσει τη συμφωνία. Εάν η κυβέρνηση κινηθεί νομικά για να σταματήσει οποιαδήποτε συμφωνία, οι εταιρείες θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την απόφαση στα δικαστήρια.

Ο Τραμπ έχει αναλάβει ολοένα και πιο παρεμβατικό ρόλο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, και η πολιτική έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αρκετές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της διοίκησής του. Ο Τραμπ, που έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα προσεκτικά συμφωνίες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, έχει συναντηθεί τους τελευταίους μήνες με τον Ντέιβιντ Έλισον και τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο της Netflix, Τεντ Σαράντος.

Η εξαγορά της Paramount από την Skydance καθυστέρησε μήνες καθώς η Paramount αντιμετώπισε αγωγή από τον Τραμπ. Η συμφωνία τελικά έλαβε έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών μετά την εξωδικαστική διευθέτηση της αγωγής του Τραμπ έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Λάρι Έλισον, πατέρας του Ντέιβιντ Έλισον, διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από The New York Times