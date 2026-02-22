Σάρα Φέργκιουσον: Αποκαλύφθηκε πού απομονώθηκε η πρώην σύζυγος του Άντριου 

Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις νέες εξελίξεις σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν, ο διεθνής Τύπος στράφηκε στην πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, αναρωτώμενος πού βρίσκεται και κατά πόσο ενδέχεται να επηρεαστεί από τις εξελίξεις.

Στα έγγραφα της υπόθεσης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνονταν και μηνύματα που είχε ανταλλάξει η Φέργκιουσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Από αυτά προέκυψε ότι διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον καταδικασμένο χρηματιστή ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικό αδίκημα.

Τα email φέρονται να περιείχαν αναφορές στα οικονομικά της προβλήματα, μεταξύ άλλων αιτήματα για οικονομική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσει τα χρέη της, αλλά και την απόφασή της να τον επισκεφθεί, συνοδευόμενη από τις δύο κόρες της, τις πριγκίπισσες Beatrice και Eugenie, μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Σάρα Φέργκιουσον, το όνομα της οποίας αναφέρεται αρκετές φορές στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριβές κλινικές στον κόσμο.

Σάρα Φέργκιουσον: Τι αναφέρουν δημοσιεύματα για την κλινική

Όπως μεταφέρει η Telegraph, η πρώην σύζυγος του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ «φέρεται να έχει κλείσει διαμονή στην κλινική Paracelsus Recovery Clinic στη Ζυρίχη της Ελβετίας, με κόστος 13.000 λίρες την ημέρα».

Η Paracelsus Recovery Clinic είναι μια πολυτελής, ιδιωτική κλινική αποκατάστασης και ψυχικής υγείας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Φέργκιουσον ήταν στις 12 Δεκεμβρίου, μετά τη βάπτιση της εγγονής της στο St James’s Palace στο Λονδίνο.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail αναφέρει: «Η Σάρα έφυγε για τη Ζυρίχη αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και έμεινε εκεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Πάντα αισθάνεται σαν στο σπίτι της στο Paracelsus και ξέρει ότι εκεί θα βρει αγάπη και φροντίδα, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη όταν αισθάνεται πιο ευάλωτη».

Άλλη πηγή, είπε ότι ήταν «απολύτως συντετριμμένη» όταν δημοσιοποιήθηκαν τα email που αντάλλασσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, προσθέτοντας: «Έχει χτίσει μια ισχυρή σχέση με τον Paracelsus, οπότε ήταν το προφανές μέρος για να ξεφύγει από τα πάντα».



Με πληροφορίες από Telegraph, Daily Mail