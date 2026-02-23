«Εμμονή με τα αρχεία Έπσταϊν» είχε ο 21χρονος που εισέβαλε στην ιδιοκτησία του Τραμπ

Οι αμερικανικές αρχές συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τον 21χρονο που σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, με την έρευνα να εστιάζει πλέον στις κινήσεις του και στο πιθανό κίνητρο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Όστιν Τάκερ Μάρτιν βρέθηκε εντός του ασφαλούς χώρου έχοντας μαζί του καραμπίνα και πυροβολήθηκε όταν σήκωσε το όπλο σε θέση βολής, περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα, μετά από αντιπαράθεση με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και έναν τοπικό αστυνομικό.

Το FBI εξετάζει τη διαδρομή του και το πώς έφτασε στη Φλόριντα. Ο Μάρτιν ήταν πρόσφατος απόφοιτος λυκείου και εκτιμάται ότι ξεκίνησε από τη Βόρεια Καρολίνα το απόγευμα του Σαββάτου. Οι αρχές αναφέρουν ότι απέκτησε το όπλο στη διαδρομή.

Η New York Times γράφει ότι είχε ιδρύσει την περασμένη χρονιά μια μικρή επιχείρηση με την ονομασία Fresh Sky Illustrations, που παρήγαγε πρωτότυπα σχέδια γηπέδων γκολφ. Τα έργα του πωλούνταν σε καταστήματα εντός γηπέδων και μέσω παραγγελιών.

Το TMZ αναφέρει ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο 21χρονος είχε αναπτύξει εμμονή με τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση υλικού που συνδέεται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Το ίδιο μέσο υποστηρίζει ότι έχει στη διάθεσή του μήνυμα που έστειλε στις αρχές Φεβρουαρίου σε συνάδελφό του, παροτρύνοντάς τον να ενημερώσει κι άλλους για όσα περιλαμβάνουν τα αρχεία και για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την εκτίμησή του, χειρίζεται την υπόθεση η κυβέρνηση.

Συγγενείς του από το Κάμερον της Βόρειας Καρολίνας τον περιγράφουν ως ήσυχο άνθρωπο και λένε ότι γενικά ήταν αρνητικός απέναντι στα όπλα. Ξάδελφός του είπε στο Associated Press ότι στην οικογένεια υπήρχε έντονη στήριξη προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο Μάρτιν δεν μιλούσε συχνά για πολιτική. Ο ίδιος συγγενής ανέφερε επίσης ότι ο 21χρονος έδινε τακτικά μέρος του μηνιαίου του εισοδήματος σε φιλανθρωπίες και ότι δυσκολεύεται να καταλάβει πώς έφτασε, σύμφωνα με τις αρχές, σε όσα συνέβησαν.

Η οικογένεια φαίνεται ότι ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να τον εντοπίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο και ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αγνοείται. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αρχές και καταχωρίστηκε σε εθνική βάση δεδομένων, αφού συγγενής του επικοινώνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής με το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Μουρ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Mar a Lago το Σαββατοκύριακο και μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει δημόσια. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η ασφάλεια γύρω από τον Τραμπ παραμένει αυξημένη μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας που είχαν καταγραφεί στην προεκλογική περίοδο του 2024. Σε μία από αυτές, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ράιαν Ρουθ εντοπίστηκε κοντά στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, σε σημείο όπου βρισκόταν ο Τραμπ. Ο Ρουθ καταδικάστηκε αργότερα σε ισόβια κάθειρξη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έκανε ανάρτηση την Κυριακή, αναφέροντας ότι η Μυστική Υπηρεσία αντέδρασε άμεσα και ότι ο εισβολέας είχε μαζί του και δοχείο με βενζίνη, πέρα από το όπλο.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τις κινήσεις του 21χρονου πριν από το περιστατικό, για το πού προμηθεύτηκε το όπλο και για το τι τον οδήγησε στην είσοδο στο συγκρότημα.

Με πληροφορίες από Guardian

