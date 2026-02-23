Πόσο πλούσιοι είναι οι Ευρωπαίοι: Το χάσμα Δύσης και Ανατολής και η θέση της Ελλάδας

Οι διαφορές στον πλούτο των Ευρωπαίων παραμένουν σημαντικές και αποτυπώνονται στα τελευταία στοιχεία της UBS. Σύμφωνα με την έκθεση Global Wealth Report 2025, ο μέσος καθαρός πλούτος ανά ενήλικα το 2024 κυμαινόταν από 29.923 ευρώ στην Τουρκία έως 634.584 ευρώ στην Ελβετία, αναδεικνύοντας το έντονο χάσμα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ως «καθαρός πλούτος» ορίζεται η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων ενός νοικοκυριού, τόσο χρηματοοικονομικών όσο και πραγματικών, κυρίως ακίνητης περιουσίας, αφού αφαιρεθούν οι οφειλές.

Οι χώρες με τον υψηλότερο μέσο πλούτο

Η Ελβετία και το Λουξεμβούργο είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες όπου ο μέσος πλούτος ανά ενήλικα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Στο Λουξεμβούργο διαμορφώνεται στα 523.591 ευρώ και στην Ελβετία στα 634.584 ευρώ. Ακολουθεί η Δανία με 444.898 ευρώ.

Ξεπερνά τις 300.000 ευρώ και σε άλλες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ολλανδία με 342.477 ευρώ, η Νορβηγία με 340.364 ευρώ, το Βέλγιο με 322.805 ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο με 313.840 ευρώ και η Σουηδία με 308.935 ευρώ.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο πλούτο. Η Γαλλία καταγράφει 278.550 ευρώ, η Γερμανία 237.172 ευρώ, η Ισπανία 215.945 ευρώ και η Ιταλία τον χαμηλότερο, με 198.321 ευρώ.

Στην Ελλάδα, ο μέσος καθαρός πλούτος ανά ενήλικα διαμορφώνεται στις 105.776 ευρώ, τοποθετώντας τη χώρα περίπου στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, αλλά αισθητά κάτω από τον ευρωπαϊκό πυρήνα της Δύσης και του Βορρά.

Περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών που εξετάζονται έχουν μέσο πλούτο ανά ενήλικα κάτω από τις 100.000 ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Λετονία με 91.783 ευρώ, η Τσεχία με 86.791 ευρώ, η Κροατία με 76.358 ευρώ, η Εσθονία με 72.276 ευρώ, η Λιθουανία με 63.189 ευρώ, η Σλοβακία με 58.573 ευρώ, η Πολωνία με 56.159 ευρώ, η Ουγγαρία με 55.276 ευρώ, η Βουλγαρία με 47.798 ευρώ, η Ρουμανία με 44.568 ευρώ και η Τουρκία με 29.923 ευρώ.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαφορά παραμένει μεγάλη, με τη Ρουμανία στο χαμηλότερο επίπεδο και το Λουξεμβούργο στο υψηλότερο.

Μέσος ή διάμεσος πλούτος

Η έκθεση επισημαίνει ότι ο μέσος όρος μπορεί να δώσει στρεβλή εικόνα, καθώς επηρεάζεται έντονα από έναν μικρό αριθμό πολύ πλούσιων ατόμων. Για τον λόγο αυτό, η διάμεσος τιμή, δηλαδή το σημείο στο οποίο το μισό του πληθυσμού διαθέτει λιγότερο και το άλλο μισό περισσότερο πλούτο, θεωρείται συχνά πιο αντιπροσωπευτική της «μεσαίας» οικονομικής κατάστασης.

Στα στοιχεία της έκθεσης, σε όλες τις χώρες η διάμεσος είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Στην Ελβετία, για παράδειγμα, ο μέσος πλούτος ανέρχεται σε 634.584 ευρώ, ενώ η διάμεσος διαμορφώνεται στα 168.374 ευρώ.

Η διάμεσος πλούτου ανά ενήλικα κυμαίνεται από 7.765 ευρώ στην Τουρκία έως 365.244 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Εντός της ΕΕ, το χαμηλότερο επίπεδο καταγράφεται στην Πολωνία με 22.257 ευρώ.

Με βάση τη διάμεσο, το Βέλγιο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 234.238 ευρώ, ακολουθούμενο από τη Δανία με 199.647 ευρώ, την Ελβετία με 168.374 ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο με 162.944 ευρώ.

Η διάμεσος ξεπερνά τις 100.000 ευρώ επίσης στη Γαλλία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Μάλτα. Αντί για τον μέσο όρο, η διάμεσος, δηλαδή το σημείο όπου ο μισός πληθυσμός έχει λιγότερα και ο μισός περισσότερα, διαμορφώνεται στην Ελλάδα στις 56.661 ευρώ ανά ενήλικα. Σε αρκετές χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, παραμένει κάτω από τις 50.000 ευρώ

Η σειρά των χωρών μεταβάλλεται αισθητά όταν χρησιμοποιείται η διάμεσος αντί του μέσου όρου. Η Γερμανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Τσεχία χάνουν έξι θέσεις στην κατάταξη με βάση τη διάμεσο. Η Γερμανία, για παράδειγμα, υποχωρεί από την 11η θέση με βάση τον μέσο όρο στη 17η όταν εξετάζεται η διάμεσος.

Αντίθετα, η Μάλτα κερδίζει έξι θέσεις, ανεβαίνοντας από τη 17η στην 11η. Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσονται επίσης υψηλότερα όταν λαμβάνεται υπόψη η διάμεσος τιμή.

Έντονο χάσμα Δύσης και Ανατολής

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρό διαχωρισμό ανάμεσα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από τη μία και την Ανατολική από την άλλη. Χώρες με ισχυρά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως η Ελβετία και το Λουξεμβούργο, βρίσκονται στην κορυφή, ενώ οι σκανδιναβικές οικονομίες εμφανίζουν σταθερά υψηλές επιδόσεις, με τη Φινλανδία πιο κοντά στη μέση της κατάταξης.

Με βάση τον μέσο πλούτο, η διαφορά μεταξύ της πλουσιότερης και της φτωχότερης χώρας ξεπερνά τις 20 φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις 10 φορές εντός της ΕΕ. Στη διάμεσο, το χάσμα μεταξύ των ακραίων τιμών είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Άλλο ζήτημα αποτελεί η ανισότητα μέσα σε κάθε χώρα, δηλαδή το πώς κατανέμεται ο πλούτος μεταξύ των πολιτών. Αυτή μετριέται συνήθως με τον δείκτη Gini και μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και σε χώρες με υψηλό μέσο πλούτο.

Με πληροφορίες από Euronews