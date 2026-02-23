ΔΙΕΘΝΗ
Bafta Film Awards 2026: H «συγγνώμη» του BBC για τη μετάδοση ρατσιστικής βρισιάς κατά τη διάρκεια της τελετής

Το βρετανικό μέσο κατηγορήθηκε ότι καθυστέρησε να «κόψει» το επίμαχο σημείο από τη μετάδοση της τελετής

Ο παρουσιαστής της βραδιάς Άλαν Κάμινγκ/Φωτογραφία: X
Το BBC ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν «έκοψε» μια ρατσιστική προσβολή από την μετάδοση της τελετής απονομής των βραβείων Bafta.

Ο Τζον Ντέιβιντσον, του οποίου η ζωή αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία I Swear, φώναξε τη βρισιά καθώς οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο από την ταινία Sinners παρουσίαζαν το πρώτο βραβείο της βραδιάς.

Η στιγμή δεν αφαιρέθηκε από την μετάδοση στο BBC One, η οποία προβλήθηκε με καθυστέρηση δύο ωρών, και παρέμεινε στο BBC iPlayer μέχρι τη Δευτέρα το πρωί πριν αφαιρεθεί.

Ο εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Ζητούμε συγγνώμη που αυτό δεν αφαιρέθηκε πριν από την μετάδοση και πλέον θα αφαιρεθεί από την έκδοση στο BBC iPlayer».

Ο ρατσιστικός χαρακτηρισμός ακούστηκε στην μετάδοση, αν και πολλοί θεατές δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ακριβώς τη λέξη.

Η ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε στο Good Morning Britain ότι το BBC έκανε «φρικτό λάθος» που δεν την «έκοψε» εγκαίρως, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι η συγγνώμη είναι σημαντική· πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν υπήρξε λογοκρισία».

Στην ανακοίνωσή του, το BBC ανέφερε: «Ορισμένοι θεατές μπορεί να άκουσαν σκληρή και προσβλητική γλώσσα κατά τη διάρκεια των Βραβείων Κινηματογράφου Bafta.

Αυτό προήλθε από ακούσιες λεκτικές εκδηλώσεις που συνδέονται με το σύνδρομο Τουρέτ και, όπως εξηγήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, δεν ήταν σκόπιμο». Το σύνδρομο Τουρέτ χαρακτηρίζεται από ξαφνικές, ακούσιες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους, γνωστούς ως τικ, που συχνά εκδηλώνονται με ξέσπασμα όπως δυνατή βωμολοχία.

Ο Ντέιβιντσον, ακτιβιστής για το σύνδρομο Τουρέτ από το Γκάλασιελς της Σκωτίας, που τιμήθηκε με MBE το 2019, φώναξε δυνατά αρκετές φορές πριν και κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ είπε αργότερα στο κοινό: «Ίσως να ακούσατε σκληρή και προσβλητική γλώσσα απόψε. Αν έχετε δει την ταινία I Swear, θα ξέρετε ότι η ταινία αφορά την εμπειρία ενός ατόμου με σύνδρομο Τουρέτ.

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια αναπηρία και τα τικ που ακούσατε απόψε είναι ακούσια, πράγμα που σημαίνει ότι το άτομο με σύνδρομο Τουρέτ δεν έχει έλεγχο στη γλώσσα του. Ζητούμε συγγνώμη αν προσβληθήκατε».

Ο Ντέιβιντσον αποχώρησε από την τελετή πριν ολοκληρωθεί, φέρεται κατόπιν δικής του επιθυμίας.

