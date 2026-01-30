Ντόναλντ Τραμπ: Εξετάζει επιδρομές κομάντο εντός του Ιράν

Μία διευρυμένη λίστα πιθανών στρατιωτικών επιλογών κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει το χρονικό πλαίσιο, φέρεται να έχει στα χέρια του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, και κατ' επέκταση οι ΗΠΑ, φαίνεται πως θα «στοχεύσουν» είτε στο να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στις πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις το Ιράν είτε στο να αποδυναμώσουν την ανώτατη ηγεσία της, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι επιλογές αυτές ξεπερνούν τα σενάρια που εξέταζε ο Τραμπ πριν από δύο εβδομάδες, όταν αναζητούσε τρόπους να υλοποιήσει τη δέσμευσή του να σταματήσει τη δολοφονία διαδηλωτών από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που συνδέονται με το καθεστώς. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας των εν εξελίξει στρατιωτικών σχεδιασμών.

Στο τρέχον πακέτο επιλογών περιλαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμενο αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν. Το σενάριο αυτό εξετάζεται πλέον σε διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν κατασταλεί βίαια, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ντόναλντ Τραμπ: Ανοικτός και ως προς τη διπλωματία με το Ιράν

Ο Τραμπ απαιτεί από την Τεχεράνη να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα, ώστε να σταματήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικού όπλου και να διακόψει τη στήριξη προς οργανώσεις-δορυφόρους που εδώ και χρόνια στοχεύουν το Ισραήλ και αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες εξετάζουν αν θα υλοποιήσει τις απειλές στρατιωτικής δράσης, προκειμένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους και ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει καμία στρατιωτική επιχείρηση, ούτε έχει επιλέξει συγκεκριμένη κατεύθυνση από τις προτάσεις που του παρουσίασε το Πεντάγωνο. Παραμένει, τουλάχιστον τυπικά, ανοιχτός σε μια διπλωματική λύση, ενώ ορισμένοι αναγνωρίζουν ότι η δημόσια επίδειξη στρατιωτικής απειλής αποσκοπεί στο να πιέσει το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

«Ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρότερης στρατιωτικής μηχανής στον κόσμο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του σε ό,τι αφορά το Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι ελπίζει να μη χρειαστεί καμία ενέργεια, όμως το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να κάνει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν πριν από μερικές εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ είχε εξετάσει πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, αλλά και πιο «συμβολικούς» στόχους, όπως τα κεντρικά γραφεία πολιτοφυλακών που πρωτοστάτησαν στην καταστολή. Τότε, ο Τραμπ ανέστειλε αιφνιδιαστικά οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση, όταν οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ακύρωση εκατοντάδων προγραμματισμένων εκτελέσεων και όταν το Ισραήλ και αραβικά κράτη ζήτησαν να καθυστερήσει οποιοδήποτε χτύπημα.

Ιράν: Το «μοντέλο Βενεζουέλας» και οι κίνδυνοι

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει το Ιράν με παρόμοια λογική όπως τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει δυνάμεις ανοικτά των ακτών της χώρας για μήνες, στο πλαίσιο πίεσης προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Οι προσπάθειες να εξαναγκαστεί ο Μαδούρο σε αποχώρηση απέτυχαν, με αποτέλεσμα αμερικανικές δυνάμεις να επέμβουν τελικά και να τον συλλάβουν. Ο ίδιος και η σύζυγός του κρατούνται πλέον σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι μια αντίστοιχη επιχείρηση στο Ιράν θα ήταν πολύ πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Η Τεχεράνη θεωρείται σαφώς ισχυρότερος αντίπαλος, με πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη Γερουσία ότι η διαχείριση μιας ενδεχόμενης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν «ακόμη πιο περίπλοκη» από ό,τι στη Βενεζουέλα.

Ντόναλντ Τραμπ: Το σενάριο των κομάντο στο Ιράν

Μεταξύ των πιο επικίνδυνων επιλογών συγκαταλέγεται η μυστική αποστολή Αμερικανών κομάντο για την καταστροφή ή σοβαρή ζημιά σε τμήματα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος που δεν επλήγησαν στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εκπαιδεύονται εδώ και χρόνια σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, με στόχους υψηλής αξίας σε χώρες όπως το Ιράν.

Παρότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «εξαλείφθηκε», η ίδια η εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ αναφέρει πιο συγκρατημένα ότι οι επιθέσεις «υποβάθμισαν σημαντικά» τις δυνατότητές του.

Ο πρόεδρος έχει εκφράσει στο παρελθόν έντονες επιφυλάξεις για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, επικαλούμενος συχνά την αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης ομήρων του 1980 επί προεδρίας Τζίμι Κάρτερ, η οποία κατέληξε σε καταστροφή στην ιρανική έρημο.

Ένα ακόμη σενάριο προβλέπει συντονισμένα πλήγματα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους, ικανά να προκαλέσουν τέτοια αναταραχή ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανατροπής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Παραμένει ωστόσο ασαφές ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα σε μια τέτοια περίπτωση και αν ένας διάδοχος θα ήταν περισσότερο διατεθειμένος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ παρακινείται εν μέρει και από πληροφορίες που αφορούν απόπειρες ιρανικών κύκλων να τον δολοφονήσουν. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη έχουν αναφέρει ότι Ιρανοί σχεδίαζαν επίθεση εναντίον του λίγο πριν επανεκλεγεί πρόεδρος.

Με πληροφορίες από New York Times

