Aίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των επισκεπτών του θεματικού πάρκου (Plopsaland) στη Δυτική Φλάνδρα που είχαν εγκλωβιστεί σε τραινάκι σε ύψος άνω των 30 μέτρων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν όλους λίγο μετά τις 23.30 ώρα Βελγίου. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για επτά ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί, ωστόσο αργότερα έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για εννέα επισκέπτες αναφέρει η εφημερίδα «Het Nieuwsblad».

⚠️ #Belgium A group of people are blocked at 37 m high at #plopsaland in the city of Adinkerke. Over there for five hours now. Only 2 persons were rescued. The storm makes the rescue very difficult. People have received blankets to protect themselves from winter cold temperature! https://t.co/Ydvhx1Wrck