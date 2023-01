Το BBC ζητά συγγνώμη για σεξουαλικούς ήχους σε live κάλυψη αγώνα ποδοσφαίρου

Το BBC ζήτησε συγγνώμη για σεξουαλικούς ήχους που ακούστηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη αγώνα ποδοασφαίρου του Κυπέλλου Αγγλίας.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Γκάρι Λίνεκερ παρουσίαζε τον επαναληπτικό αγώνα του τρίτου γύρου μεταξύ της Wolves και της Liverpool την Τρίτη, ακούστηκαν βογγητά. Ο Λίνεκερ δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία ενός κινητού τηλεφώνου που, όπως είπε, ήταν «κολλημένο στο πίσω μέρος του σετ».

«Ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που προσβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής κάλυψης του ποδοσφαίρου απόψε», δήλωσε το BBC. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι το BBC διερευνά το περιστατικό.

Κατά το περιστατικό, ο Λίνεκερ προσπάθησε να αστειευτεί: «Κάποιος στέλνει κάτι στο τηλέφωνο κάποιου, νομίζω. Δεν ξέρω αν το ακούσατε στο σπίτι».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο παρουσιαστής μοιράστηκε στο Twitter μια εικόνα ενός κινητού τηλεφώνου και τρία γελαστά emojis μαζί με τη λεζάντα: «Λοιπόν, βρήκαμε αυτό κολλημένο στο πίσω μέρος του σετ. Για σαμποτάζ, ήταν αρκετά διασκεδαστικό».

Ερωτηθείς για το πόσο δυνατά ήταν αυτοί οι ήχοι στο στούντιο, ο Λίνεκερ είπε ότι δεν μπορούσε να ακούσει τι έλεγαν στο αυτί του. Ωστόσο, μίλησε για μια «καλή» φάρσα και διερωτήθηκε γιατί το BBC ζήτησε συγγνώμη.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je