Βασιλιάς Κάρολος: Εξετάζει το ενδεχόμενο αφαίρεσης του βασιλικού τίτλου από τον πρίγκιπα Άντριου

Ο Πρίγκιπας Άντριου μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με σχετικό ψήφισμα στο βρετανικό Κοινοβούλιο

LifO Newsroom
Ο Πρίγκιπας Άντριου στην ορκωμοσία του Καρόλου / EPA
Λόγω μίας σειράς σκανδάλων, μεταξύ άλλων και εξαιτίας της εμπλοκής του στο κύκλωμα του χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο Βασιλιάς Κάρολος προσανατολίζεται στο να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα Άντριου τον τίτλο του ως Δούκα της Υόρκης.

Ο Βασιλιάς Κάρολος και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν φτάσει σε «σημείο καμπής» με τη συμπεριφορά του πρίγκιπα Άντριου, αναφέρουν σχετικά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την απόφαση, που ενδέχεται να λάβει μελλοντικά ο μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βασιλιάς «εξετάζει όλες τις δυνατές επιλογές του», δήλωσε μια πηγή κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια στους Times, με εξ' αυτών να είναι η απομάκρυνση του Άντριου από τον τίτλο του δουκάτου.

Βασιλιάς Κάρολος: Πώς μπορεί να «διώξει» τον πρίγκιπα Άντριου

Η κίνηση αυτή θα απαιτούσε πράξη του κοινοβουλίου, αλλά πιθανότατα θα λάμβανε την υποστήριξη της κυβέρνησης και του κοινού δεδομένης της εισήγησης του Βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με την εφημερίδα, αλλά υπάρχει η ελπίδα ότι ο Άντριου θα παραιτηθεί οικειοθελώς από τον βασιλικό του τίτλο.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθε μέρος των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, που αποκάλυψε τη «σκοτεινή δράση» του Τζέφρι Επστάιν και κατηγόρησε τον Πρίγκιπα Άντριου για την κακοποίησή της.

Το βιβλίο της έχει τίτλο «Nobody's Girl» (σ.σ. Το Βιβλίο του Κανενός), με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε να στέκεται μεταξύ άλλων στη συστηματική κακοποίηση που βιώνε από την εφηβική της ηλικία, και στην αλαζονεία του Πρίγκιπα Άντριου: «πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν εκ γενετής δικαίωμά του».

«Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που περπάτησα στους περιποιημένους κήπους του Μαρ-α-Λάγκο. Ήταν νωρίς το πρωί, η βάρδια του πατέρα μου ξεκινούσε στις 07:00 το πρωί και είχα πάει μαζί του στη δουλειά. Ο αέρας ήταν ήδη βαρύς και υγρός, και τα 20 στρέμματα του κλαμπ με τα προσεκτικά διαμορφωμένα γήπεδα και γκαζόν φαινόταν να λαμπυρίζουν» περιέγραψε σχετικά με το θέρετρο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Times

