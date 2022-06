Αύξηση των πυρηνικών όπλων διεθνώς για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο - Η «ανησυχητική» έκθεση thinktank

Ο αριθμός των πυρηνικών όπλων αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια για πρώτη φορά με τον Ψυχρό Πόλεμο, με τον κίνδυνο χρήσης τους να είναι ο μεγαλύτερος εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με έκθεση κορυφαίου thinktank.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η στήριξη της Δύσης στο Κίεβο πυροδότησαν εντάσεις μεταξύ των εννέα πυρηνικών χωρών του πλανήτη, σημειώνει η έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

«Όλες οι χώρες με πυρηνικό όπλα αυξάνουν ή αναβαθμίζουν τα οπλοστάσιά τους και οι περισσότερες εντείνουν την πυρηνική ρητορική και το ρόλο των πυρηνικών όπλων στις στρατιωτικές στρατηγικές τους» σημειώνει ο διευθυντής του προγράμματος όπλων μαζικής καταστροφής του Sipri, Γουίλφρεντ Γουάν στην ετήσια έκθεση της δεξαμενης σκέψης, προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια πολύ ανησυχητική τάση».

Στις αρχές του 2022, τα εννέα κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια (Ρωσία, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ισραήλ και Βόρεια Κορέα) διέθεταν 12.705 πυρηνικές κεφαλές, 375 λιγότερες απ’ ό,τι στις αρχές του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Από το απόλυτο ρεκόρ του 1986 (πάνω από 70.000 κεφαλές), το σύνολο αυτό υποπενταπλασιάστηκε χάρη στη σταθερή μείωση των τεράστιων πυρηνικών οπλοστασίων της Σοβιετικής Ένωσης και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συνεχίζουν πάντως να έχουν στην κατοχή τους το 90% του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου.

Τέλος στην εποχή του πυρηνικού αφοπλισμού;

Όμως η εποχή του πυρηνικού αφοπλισμού μοιάζει να οδεύει στο τέλος της και ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τον ψυχρό πόλεμο, σύμφωνα με την έκθεση του σουηδικού κέντρου μελετών.

«Σύντομα, θα φθάσουμε σ’ ένα σημείο όπου, για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, ο αριθμός των πυρηνικών όπλων στον κόσμο μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται, και αυτό είναι φαινόμενο αληθινά επικίνδυνο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ματ Κόρντα, εκ των συγγραφέων της έκθεσης.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να σημειωθεί πρόοδος προς τον αφοπλισμό τα χρόνια που θα έρθουν εξαιτίας αυτού του πολέμου και του τρόπου με τον οποίο ο Πούτιν μιλάει για τα πυρηνικά του όπλα», σύμφωνα με τον κ. Κόρντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανησυχητικές δηλώσεις αυτές ωθούν «πολλές άλλες δυνάμεις που έχουν πυρηνικά όπλα να ξανασκεφτούν τις δικές τους στρατηγικές» ως προς τη χρήση τους.

Ποιες είναι οι πυρηνικές υπερδυνάμεις;

Παρότι τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στις αρχές του 2021, μετά την επικύρωσή της από 50 και πλέον χώρες, και παρότι παρατάθηκε για πέντε χρόνια η ρωσοαμερικανική συνθήκη START, η κατάσταση επιδεινώθηκε ήδη τα τελευταία χρόνια, τονίζει το SIPRI, εν μέσω των ανησυχιών για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων, ακόμη πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Η μείωση του συνολικού αριθμού των όπλων εξάλλου δεν οφείλεται παρά στην καταστροφή ρωσικών και αμερικανικών πυρηνικών κεφαλών «που είχαν αποσυρθεί από την υπηρεσία πολλά χρόνια πριν» και ο αριθμός των όπλων που θεωρούνται επιχειρησιακά παραμένει «συγκριτικά σταθερός».

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις του SIPRI, η Ρωσία παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, διέθετε 5.997 κεφαλές (–280 σε έναν χρόνο), ανεπτυγμένες, αποθηκευμένες ή προς καταστροφή στις αρχές του 2022. Σχεδόν 1.600 από αυτές είναι επιχειρησιακές, εκτιμά το Ινστιτούτο.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.428 κεφαλές (–120), αλλά περισσότερα ανεπτυγμένα πυρηνικά όπλα (1.750).

Ακολουθούν:

Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα, το SIPRI υπολογίζει για πρώτη φορά ότι το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν διαθέτει 20 πυρηνικές κεφαλές. Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει επαρκή ποσότητα σχάσιμου υλικού για να κατασκευάσει άλλες περίπου πενήντα.

