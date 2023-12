Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με SUV της προεδρικής οχηματοπομπής του Μπάιντεν

Σε τροχαίο ενεπλάκη SUV της προεδρικής οχηματοπομπής του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όταν συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Σύμπφωνα με τις πληροφορίες, ο Τζο Μπάιντεν και η Τζιλ Μπάιντεν, είχαν μόλις αποχωρήσει από γεύμα τους, στο αρχηγείο της προεκλογικής του εκστρατείας, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Ένα ασημί αυτοκίνητο, με πινακίδες κυκλοφορίας του Ντελαγουέαρ, χτύπησε ένα SUV της αυτοκινητοπομπής του.

Πλάνα έδειξαν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών να συνοδεύουν τον πρόεδρο στη λιμουζίνα του μετά τη σύγκρουση, ενώ τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του δεν τραυματίστηκαν και είναι ασφαλείς. Το αυτοκίνητο υπέστη ζημιές στον προφυλακτήρα του και περικυκλώθηκε γρήγορα από αστυνομικούς ασφαλείας, οι οποίοι και ανέκριναν τον οδηγό του.

Μετά το συμβάν, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Ουίλμιγκτον.

