Αυτοί οι ηθοποιοί έχουν υιοθετήσει τα τηλεοπτικά τους κατοικίδια

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υιοθέτησε τη γάτα που έπαιζε το κατοικίδιό της στη σειρά And Just Like That. Αλλά δεν είναι η μόνη.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι απέκτησε ένα νέο κατοικίδιο: έχει υιοθετήσει τη γάτα γράφοντας πως «Το όνομά της εκτός κάμερας είναι Lotus. Υιοθετήθηκε επίσημα από την οικογένεια Parker/Broderick τον Απρίλιο. Αν σας φαίνεται γνωστή, αυτό συμβαίνει γιατί όντως είναι».

Το άλογο του Μπρένταν Φρέιζερ

Στη μίνι σειρά γουέστερν Texas Rising του 2015, ο Μπρένταν Φρέιζερ πέρασε μεγάλο μέρος των γυρισμάτων έφιππος. Αγαπούσε το έμπιστο άλογό του Pecas, το όνομα του οποίου στα ισπανικά σημαίνει «φακίδες». Όπως είπε και ο ίδιος ο Φρέιζερ «ηταν ο τηλεοπτικός μου συνεργάτης και ήθελα να τα πηγαίνω καλά μαζί του». Όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, ο Μπρένταν Φρέιζερ αγόρασε το άλογο και το πήγε σπίτι στην οικογένειά του. Ο Pecas ανέπτυξε έναν βαθύ δεσμό με τον έφηβο γιο του Φρέιζερ, Γκρίφιν, ο οποίος ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. «Είναι μέλος της οικογένειάς μας τώρα», είπε ο ηθοποιός.

Ο «λύκος» της Σοφία Τέρνερ

Η Σοφία Τέρνερ έκανε το ντεμπούτο της στο Game of Thrones ως Sansa Stark, σε ηλικία 14 ετών. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν, γνώρισε τον Zunni, έναν ξεχωριστό σκύλο που υποδύθηκε τον τρομερό λύκο της τηλεοπτικής της ηρωίδας. Όταν το ζώο σκοτώθηκε σεναριακά, η Τέρνερ έπεισε τους γονείς της να υιοθετήσουν τη Zunni, την οποία οι παραγωγοί ήταν έτοιμοι να «απολύσουν».

Οι χελώνες του Σιλβέστερ Σταλόνε

Στα γυρίσματα του Ρόκι το 1976, ο Σιλβέστερ Σταλόνε καλεί την Άντριαν στο σπίτι του και εκεί της συστήνει τις χελώνες του Cuff και Link. Χρόνια αργότερα, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram με τις ίδιες χελώνες, λέγοντας ότι είναι μαζί από τότε.

Η αγέλη σκύλων του Paul O'Grady

Ο αείμνηστος κωμικός παρουσίασε την εκπομπή For the Love of Dogs του ITV για 11 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων υιοθέτησε πέντε σκυλιά. Στην προτελευταία σεζόν, ο O'Grady έσπασε το συμβόλαιό του για να σώσει έναν ακόμα σκύλο. Είχε βάλει μια ρήτρα που δεν του επέτρεπε να πάρει άλλα κυνηγόσκυλα στο σπίτι, και αυτό επειδή γνώριζε ότι θα μπει στον πειρασμό. Αυτό όμως το ξέχασε όταν συνάντησε ένα αδέσποτο σκυλί, τον Sausage. Αφού τον πήρε σπίτι για μια εβδομάδα ανάδοχης φροντίδας, παραδέχτηκε ότι ο Sausage δεν έφυγε ποτέ.

Ο στάβλος του Βίγκο Μόρτενσεν

Ο φιλόζωος ηθοποιός δεν έχει υιοθετήσει μόνο ένα άλογο από τα κινηματογραφικά πλατό, αλλά τρία. Ως Άραγκορν στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, περιηγήθηκε σε όλη τη Μέση Γη με τον Brego (που τον υποδύθηκε ο Uraeus) και τον Hasufel, κατά κόσμο Kenny. Ο ηθοποιός αγόρασε και τα δύο άλογα ενώ από την επόμενη ταινία του, το γουέστερν Hidalgo, ο Μόρτενσεν απέκτησε και τον TJ.

Το άλογο κούρσας της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Στα γυρίσματα του National Velvet του 1944 σε ηλικία μόλις 12 ετών, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ανέπτυξε μία στενή σχέση με το άλογό της, Pie. Το καθαρόαιμο, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν King Charles, ήταν επιθετικό απέναντι σε όλους στο σετ, εκτός από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Αποτέλεσμα ήταν τα MGM Studios να της κάνουν δώρο το άλογο. «Μου τον χάρισαν την τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Είναι μια ανάμνηση που λατρεύω. Δεν έχει υπάρξει πιο γλυκό και ευγενικό ζώο. Η φροντίδα του ήταν μεγάλη πηγή ευτυχίας. Η καρδιά μου ραγίζει ακόμα όταν τον σκέφτομαι – και το κάνω συχνά» είχε πει.

Με πληροφορίες του Guardian