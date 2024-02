Αυτοί είναι οι ηθοποιοί με τους περισσότερους followers στο TikTok

Όταν μιλάμε για viral, πλέον, η συντριπτική πλειοψηφία τείνει να προέρχεται από το TikTok. Αλλά ποιοι ηθοποιοί έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα;

Το TikTok είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες από 150 αγορές σε όλο τον κόσμο σε 75 διαφορετικές γλώσσες, με το περασμένο έτος να φαίνεται ως το πιο επιτυχημένο μέχρι σήμερα για την εφαρμογή. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν απαγορεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2020, η δημοτικότητα της πλατφόρμας συνεχίζει να αυξάνεται.

Όπως θα περίμενε κανείς, μερικοί από τους λογαριασμούς που ακολουθούνται περισσότερο δεν ανήκουν σε παραδοσιακά διάσημους ανθρώπους. Τα άτομα που έχουν τους περισσότερους followers στο TikTok είναι οι Khaby Lame με 161,5 εκατομμύρια και Charli D'Amelio με 151,9 εκατομμύρια followers και αυτοί είναι πλέον αναμφισβήτητα δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στον κόσμο.

Τι συμβαίνει όμως με τους ηθοποιούς; Στην πραγματικότητα, θα δυσκολευτεί να βρει κανείς πολλούς ηθοποιούς στη λίστα των 100 κορυφαίων λογαριασμών με τους περισσότερους followers στο Tiktok, αλλά υπάρχουν μερικοί που κάνουν τη διαφορά. Με 74,2 εκατομμύρια ακολούθους, ο Dwayne Johnson, γνωστός και ως The Rock, είναι ο ηθοποιός με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σύνολο. Ακριβώς κάτω από τον Johnson στην 11η θέση βρίσκεται ο Will Smith με 74,1 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ η ηθοποιός και τραγουδίστρια Selena Gomez του «Only Murders In The Building» βρίσκεται στη 14η με 59 εκατομμύρια followers.

O κωμικός και ηθοποιός Kevin Hart βρίσκεται στην 74η θέση με 34,8 εκατομμύρια followers ενώ η Ariana Grande, που αν και είναι τραγουδίστρια κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, βρίσκεται στην 76η θέση με 34,2 εκατομμύρια followers.

Ο επόμενος ηθοποιός με τους περισσότερους followers είναι ο σταρ του Stranger Things, Noah Schnapp, ο οποίος βρίσκεται στην 91η θέση με 31,8 εκατομμύρια followers.

