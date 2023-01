Αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος συμβουλεύει: Το μυστικό για να ζητήσετε και να πάρετε αύξηση

Η έλευση της νέας χρονιάς έρχεται μαζί της με ευχές αλλά και στόχους. Κάποιοι ζητούν την αγάπη, άλλοι ένα ταξίδι και άλλοι μία αύξηση μισθού.

Όλα, βέβαια, βρίσκονται στο χέρι του καθενός για να επιτύχει τους στόχους. Αν είστε από εκείνους που επιδιώκουν έναν υψηλότερο μισθό το νέο έτος, ο Ramit Sethi, συγγραφέας του μπεστ σέλερ των New York Times «I Will Teach You To Be Rich», έχει τη δική του συμβουλή.

Ο Sethi, πριν λίγο καιρό, μοιράστηκε στο CNBC Make It: Your Money, στρατηγικές για τη διαπραγμάτευση του μισθού.

Κατ' αρχάς, συμβουλεύει να προγραμματίσετε μια συνάντηση με τον εργοδότη σας για να συζητήσετε για τη δουλειά σας και την πορεία της, αλλά και να πληροφορηθείτε τι περιμένει από εσάς.

Ο Sethi πρότεινε να ξεκινήσετε τη συζήτηση ως εξής: «Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι εξαιρετικός σε αυτή τη δουλειά και θέλω να ξέρω τι χρειάζεται για να το επιτύχω. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό;»

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, θα πρέπει να καταλήξετε από κοινού σε μία λίστα με 2-3 εφικτούς στόχους.

Καθώς εργάζεστε πάνω σε αυτούς τους στόχους, ενημερώνετε τον εργοδότη σας για την πρόοδό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω email, είπε ο Sethi, έτσι ώστε να έχετε μια γραπτή καταγραφή της απόδοσής σας για να την αναφέρετε όταν ζητήσετε αύξηση.

Όταν έρθει η ώρα για την αξιολόγηση της απόδοσής σας, «Πηγαίνετε και πείτε: "Πριν από έξι μήνες, συζητήσαμε αυτά"», είπε ο Sethi. «Τα πέτυχα και σας ενημέρωνα».

Όπως τονίζει, θα πρέπει να κάνετε μια μικρή έρευνα για τα χρήματα που λαμβάνουν οι άλλοι στη θέση σας και να να μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα με το αφεντικό σας, είπε.

Ο Sethi προτείνει: «Είδα τι κερδίζουν άλλοι άνθρωποι στη θέση μου και θα ήθελα να συζητήσουμε μια προσαρμογή».

«Δεν χρειάζεται να συγκρουστείτε - η διαπραγμάτευση είναι ένας χορός», πρόσθεσε. Αν ο εργοδότης σας πει δεν μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση μισθού, μπορεί να είναι επειδή δεν έχει τον «προϋπολογισμό ή τη δύναμη» να το κάνει, λέει.

«Αυτό είναι ΟΚ», πρόσθεσε ο Sethi. «Αλλά για εσάς σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε μια απόφαση σχετικά με το αν θέλετε να παραμείνετε σε αυτή τη δουλειά ή όχι».