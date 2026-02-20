Αυστρία: Ένοχος για ανθρωποκτονία ο ορειβάτης που εγκατάλειψε τη σύντροφό του στην κορυφή βουνού

Δικαστήριο στην Αυστρία έκρινε ένοχο έναν 37χρονο ερασιτέχνη ορειβάτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο της συντρόφου του από υποθερμία κοντά στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας.

Μετά από μια ημέρα ορειβασίας, η 33χρονη γυναίκα ήταν εξαντλημένη και αδύναμη να συνεχίσει, αφού είχαν φτάσει περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του όρους Grossglockner εν μέσω παγωνιάς, όπως κατέθεσε το δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος, ταυτοποιημένος ως Thomas P, άφησε τη φίλη του, Kerstin G, εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους χωρίς να τη σκεπάσει με την ειδική κουβέρτα ή τον ειδικό υπνόσακο, για λόγους που δεν μπόρεσε να εξηγήσει πλήρως, προκειμένου να φτάσει σε καταφύγιο στο βουνό για βοήθεια. Η 33χρονη πέθανε λόγω υποθερμίας.

Η υπόθεση θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς ενώ τα ορειβατικά ατυχήματα είναι συχνά, οι ποινικές διώξεις γι’ αυτά είναι σπάνιες.

Το δικαστήριο στη δυτική πόλη Ίνσμπρουκ επέβαλε στον άνδρα ποινή πέντε μηνών φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 9.400 ευρώ (11.100 δολάρια) για τον θάνατό της τον Ιανουάριο του 2025 λόγω βαριάς αμέλειας, ένα αδίκημα που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η δίκη έθεσε ερωτήματα για το εύρος της νομικής ευθύνης στα υψηλά βουνά, ένα εγγενώς επικίνδυνο περιβάλλον που οι ορειβάτες συνήθως εξερευνούν με δική τους ευθύνη.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, είπε στο δικαστήριο ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα αγχώδης. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έγινε σαφές ότι χρειαζόταν να επέμβει, και δεν απάντησε σε επόμενες κλήσεις ή μηνύματα WhatsApp που ρωτούσαν αν χρειάζονταν βοήθεια. Ο κατηγορούμενος είπε ότι το τηλέφωνό του ήταν σε λειτουργία πτήσης για να εξοικονομήσει μπαταρία.

«Δεν σε θεωρώ δολοφόνο. Δεν σε θεωρώ σκληρό άνθρωπο»

Οι εισαγγελείς κάλεσαν ως μάρτυρα μια πρώην φίλη του, η οποία κατέθεσε ότι είχαν επίσης ανέβει μαζί το Grossglockner το 2023 και, μετά από μια διαφωνία σχετικά με τη διαδρομή, την είχε αφήσει μόνη της τη νύχτα, κλαίγοντας καθώς ο φακός της είχε ξεμείνει από μπαταρία.

Ο προεδρεύων δικαστής, Norbert Hofer, ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης, αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να είχε συνειδητοποιήσει ότι η Kerstin G δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει την ανάβαση πολύ πριν αντιμετωπίσουν τη δυσκολία.

«Δεν σε θεωρώ δολοφόνο. Δεν σε θεωρώ σκληρό άνθρωπο» είπε ο Hofer στον Thomas P κατά την ανάγνωση της απόφασης, αναγνωρίζοντας ότι είχε πράγματι φύγει για να ζητήσει βοήθεια.

Πρόσθεσε, όμως, ότι ο κατηγορούμενος ήταν πολύ καλύτερος ορειβάτης από τη φίλη του, κατά «γαλαξίες», και ότι εκείνη είχε θέσει τον εαυτό της υπό την φροντίδα του.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι λυπάμαι τόσο πολύ», είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε αθώος, νωρίτερα την Πέμπτη.