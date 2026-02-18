Αυστρία: Δικάζεται ο ορειβάτης που «άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει» στο ψηλότερο βουνό της χώρας

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο 33χρονης από υποθερμία στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας, ο σύντροφός της οδηγείται σε δίκη αύριο, Πέμπτη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Kerstin G πέθανε από υποθερμία κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στο βουνό Grossglockner. Ο σύντροφός της κατηγορείται ότι την άφησε απροστάτευτη και εξαντλημένη κοντά στην κορυφή, μέσα σε θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου 2025, ενώ ο ίδιος πήγε να ζητήσει βοήθεια.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, ως πιο έμπειρος ορειβάτης, ο άνδρας που δικάζεται ήταν «ο υπεύθυνος οδηγός της διαδρομής» και απέτυχε να γυρίσει πίσω ή να ζητήσει έγκαιρα βοήθεια για να σώσει τη σύντροφό του.

Τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης τον κατονομάζουν ως Thomas P. Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες και ο δικηγόρος του, Karl Jelinek, χαρακτήρισε τον θάνατο της γυναίκας «τραγικό ατύχημα».

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε αφού το ζευγάρι ξεκίνησε την ανάβασή του στο Grossglockner, ύψους 3.798 μέτρων.

Οι κατηγορίες

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Thomas P ότι έκανε λάθη από την αρχή και έχουν δημοσιοποιήσει κατάλογο με εννέα σφάλματα.

Το βασικό διακύβευμα είναι πότε η προσωπική κρίση και η ανάληψη ρίσκου μετατρέπονται σε ποινική ευθύνη.

Κομβικό σημείο της υπόθεσης είναι η θέση των εισαγγελέων ότι θα πρέπει να θεωρηθεί «υπεύθυνος οδηγός της διαδρομής», καθώς «σε αντίθεση με τη σύντροφό του ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές διαδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την ανάβαση». Υποστηρίζουν ότι επιχείρησε το ταξίδι παρότι η φίλη του «δεν είχε ποτέ πραγματοποιήσει αλπική διαδρομή τέτοιου μήκους, δυσκολίας και υψομέτρου, και παρά τις δύσκολες χειμερινές συνθήκες».

Επιπλέον, αναφέρουν ότι ξεκίνησαν δύο ώρες αργότερα από το προβλεπόμενο και ότι δεν είχε μαζί του «επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης για διανυκτέρευση».

Κατηγορείται επίσης ότι «επέτρεψε στη σύντροφό του να χρησιμοποιεί μαλακές μπότες snowboard, εξοπλισμό ακατάλληλο για ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο και μικτό έδαφος».

Ο κατηγορούμενος αμφισβητεί τα παραπάνω. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Kurt Jelinek ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε σχεδιάσει την ανάβαση από κοινού.

«Και οι δύο θεωρούσαν τους εαυτούς τους επαρκώς έμπειρους, κατάλληλα προετοιμασμένους και σωστά εξοπλισμένους», είπε. Και οι δύο είχαν «σχετική αλπική εμπειρία» και βρίσκονταν «σε πολύ καλή φυσική κατάσταση».

Οι διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας

Μόλις βρέθηκαν στο βουνό, οι εισαγγελείς λένε ότι ο άνδρας έπρεπε να είχε γυρίσει πίσω, όταν αυτό ήταν ακόμη δυνατό, λόγω ισχυρών ανέμων έως 74 χλμ/ώρα και του χειμερινού ψύχους. Η θερμοκρασία ήταν -8°C, με αίσθηση ψύχους -20°C.

Το ζευγάρι δεν γύρισε πίσω. Οι εκδοχές για το τι συνέβη στη συνέχεια διαφέρουν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορουμένου, έφτασαν σε ένα σημείο που ονομάζεται Frühstücksplatz στις 13:30 της 18ης Ιανουαρίου, δηλαδή στο σημείο της διαδρομής μετά το οποίο δεν υπήρχε επιστροφή πριν από την κορυφή.

Καθώς κανείς από τους δύο δεν ήταν «εξαντλημένος ή καταβεβλημένος», συνέχισαν, είπε ο Kurt Jelinek.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το ζευγάρι παγιδεύτηκε περίπου στις 20:50 και ότι ο άνδρας δεν κάλεσε την αστυνομία ούτε έστειλε σήμα κινδύνου όταν ένα αστυνομικό ελικόπτερο πέταξε από πάνω τους γύρω στις 22:50.

Ο δικηγόρος του συντρόφου της γυναίκας δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή και οι δύο αισθάνονταν ακόμη καλά και δεν ζήτησαν βοήθεια επειδή βρίσκονταν κοντά στην κορυφή.

Εικόνες από κάμερες δείχνουν τα φώτα από τους φακούς τους καθώς ανέβαιναν το βουνό. Λίγο αργότερα, όμως, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Προς «μεγάλη έκπληξη» του άνδρα, η γυναίκα «ξαφνικά εμφάνισε έντονα σημάδια εξάντλησης», αν και τότε ήταν πλέον πολύ αργά για να γυρίσουν πίσω.

Στις 00:35 της 19ης Ιανουαρίου, κάλεσε την ορεινή αστυνομία. Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά ο δικηγόρος λέει ότι ζήτησε βοήθεια και αρνείται ότι είπε στην αστυνομία πως όλα ήταν καλά. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι στη συνέχεια έβαλε το τηλέφωνό του στο αθόρυβο και δεν απάντησε σε άλλες κλήσεις.

Ο Kurt Jelinek λέει ότι το ζευγάρι κατάφερε να φτάσει σε σημείο περίπου 40 μέτρα κάτω από τον σταυρό που σηματοδοτεί την κορυφή του Grossglockner.

Καθώς η σύντροφός του ήταν πολύ εξαντλημένη για να κινηθεί, την άφησε για να βρει βοήθεια, ανεβαίνοντας μέχρι την κορυφή και κατεβαίνοντας από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει. Οι εισαγγελείς λένε ότι την άφησε στις 02:00 τα ξημερώματα.

Η φιγούρα του, φωτισμένη από τον φακό του, καταγράφεται από κάμερες καθώς κατεβαίνει από την κορυφή.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι δεν χρησιμοποίησε αλουμινένιες θερμικές κουβέρτες διάσωσης ή άλλο εξοπλισμό για να την προστατεύσει από το κρύο και ότι περίμενε έως τις 03:30 για να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι τότε, πιθανότατα ήταν ήδη πολύ αργά. Οι ισχυροί άνεμοι σήμαιναν ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί εναέρια διάσωση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Kerstin G πέθανε μόνη στο χιόνι, στην παγωμένη πλαγιά του βουνού.

Οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ήταν παθιασμένη ορειβάτισσα, ενώ η μητέρα της δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι αγαπούσε την ορειβασία τη νύχτα.

Ο δικηγόρος του Thomas P λέει ότι εκείνος είναι «βαθιά συντετριμμένος» για τον θάνατό της. «Πάνω απ’ όλα, θα ήθελε να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας», δήλωσε ο Jelinek.

Αν κριθεί ένοχος, ο Thomas P αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τρία χρόνια.

Μια καταδικαστική απόφαση θα μπορούσε επίσης να έχει επιπτώσεις και για άλλους ορειβάτες, καθώς και για το πόση ευθύνη θα φέρουν στο μέλλον για τους συντρόφους τους στα βουνά.

