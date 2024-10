Αυστρία: Ανθρωποκυνηγητό για άνδρα που σκότωσε δήμαρχο για μία άδεια κυνηγίου

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Αυστρίας για τον εντοπισμό ενός κυνηγού, που φέρεται να σκότωσε τον δήμαρχο μίας κοινότητας και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα λόγω μίας αντιπαράθεσης για την έκδοση άδειας κυνηγιού.

«Αναζητούμε έναν άνδρα 56 ετών, οπλισμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο» ανέφερε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Ούλρικε Χαντμπλάουερ, όταν ρωτήθηκε από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι αυστριακές αρχές δημοσίευσαν και φωτογραφία του δράστη, ο οποίος λέγεται Ρόλαντ Ντρέξλερ.

Σύμφωνα με πηγές της περιφέρειας της Άνω Αυστρίας, ο δήμαρχος της κοινότητας Κίρμπεργκ ομπ ντερ Ντόναου σκοτώθηκε «προφανώς λόγω μιας διένεξης που συνδέεται με την έκδοση μιας κυνηγετικής άδειας».

