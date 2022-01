Η ακύρωση της βίζας του αστέρα του παγκόσμιου τένις Νόβακ Τζόκοβιτς αποσκοπεί στην προστασία των αποτελεσμάτων των θυσιών που έκαναν οι Αυστραλοί κατά την διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

«Οι Αυστραλοί έκαναν πολλές θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτής και επιθυμούν δικαίως το αποτέλεσμα των θυσιών τους να προστατευθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο αυστραλός πρωθυπουργός σχετικά με την υπόθεση Τζόκοβιτς, ο οποίος ήθελε να εισέλθει στην Αυστραλία χωρίς να έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19.

Η Αυστραλία ακύρωσε ξανά τη βίζα του

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα η Αυστραλία ακύρωσε ξανά τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Άλεξ Χοκ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι ακύρωσε τη βίζα του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο για λόγους «υγείας και τάξης», βάσει «δημοσίου συμφέροντος».

Ακόμη, ο Άλεξ Χοκ επισημαίνει ότι εξέτασε προσεκτικά τις πληροφορίες που έλαβε από το υπουργείο Εσωτερικών, την υπηρεσία των συνόρων και τον Τζόκοβιτς.

«Σήμερα άσκησα την εξουσία μου υπό τον νόμο για τη μετανάστευση να ακυρώσω τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς για λόγους υγείας και τάξης, στη βάση αυτού που ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις εντολές του Ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις 10 Ιανουαρίου και αναιρεί την προηγούμενη απόφαση ακύρωσης για λόγους νομιμότητας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών.

«Λαμβάνοντας αυτή την απόφαση, εξέτασα προσεκτικά τις πληροφορίες που μου παρείχε το υπουργείο Εσωτερικών, η υπηρεσία των συνόρων και ο κ. Τζόκοβιτς», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η κυβέρνηση Μόρισον είναι αποφασιστικά αφοσιωμένη στην προστασία των συνόρων της Αυστραλίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού», συμπληρώνει.

#BREAKING The Government will cancel the visa of @DjokerNole says Immigration Minister @AlexHawkeMP #AusOpen #auspol pic.twitter.com/8kMpQ4bmLy