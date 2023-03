Αυστραλία: Πόλη εκκενώνεται λόγω πλημμύρας- Αναμένεται επιδείνωση

Η αστυνομία ζήτησε σήμερα από όλους τους κατοίκους του Μπέρκταουν στην Αυστραλία να εκκενώσουν την ήδη πλημμυρισμένη περιοχή, λόγω επικείμενης επιδείνωσης του φαινομένου.

«Καλούμε όλους τους εναπομείναντες κατοίκους να εγκαταλείψουν την κοινότητα Μπέρκταουν το ταχύτερο δυνατό», αναφέρει η αστυνομία της πολιτείας Κουίνσλαντ, στη βορειοανατολική Αυστραλία, σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter από ελικόπτερο της αστυνομία καταγράφονται εικόνες καταστροφής από την πλημμυρισμένη πόλη.

Police have released vision of flooding in Burketown today.



All remaining residents are being urged to leave.



For up-to-date information, visit: https://t.co/5XobASxKXh pic.twitter.com/nEsSQ0s766