Αυστραλία: Σήμερα η θερμότερη ημέρα των τελευταίων δύο ετών- Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών

Αρκετές περιοχές της Ανατολικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου και του Σίδνεϊ, κατέγραψαν σήμερα τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων δύο ετών.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αυστραλίας, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις.

Οι πυροσβέστες παλεύουν για την κατάσβεση 40 δασικών πυρκαγιών σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία, όπου και διαμένει το 1/3 των Αυστραλών, με την προσπάθεια κατάσβεσης να γίνεται τόσο με επίγεια μέσα, όσο και με αεροσκάφη.

Μία φωτιά κοντά στο Μαντγκί και σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, έχει θέσει την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού.

Τα συνεργεία πυρόσβεσης παρότρυναν τους κατοίκους να βρουν ασφαλή καταφύγια στην περιοχή, καθώς ήταν αργά πλέον για να την εγκαταλείψουν.

Συνολικοί περιορισμοί για τις φωτιές έχουν τώρα επιβληθεί σε πολλές περιοχές κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ 35 δημόσια σχολεία, τα περισσότερα από αυτά σε περιοχές της ενδοχώρας έκλεισαν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

«Αν αρχίσει μία φωτιά να κατακαίει υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες, θα είναι δυσκολότερο για τους πυροσβέστες μας να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ μια τέτοια φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα στα βοσκοτόπια», δήλωσε στο ABC η Άνγκελα Μπάρφορντ, αξιωματικός επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγροτικών Πυρκαγιών στη Νέα Νότια Ουαλία.

Ξηρές καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κατά μήκος της ανατολικής Νέας Νότιας Ουαλίας, προκαλώντας συνθήκες κεραυνών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες φωτιές, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, ενώ οι ίδιες καιρικές συνθήκες είναι πιθανό να διατηρηθούν μέχρι την Τετάρτη.

Το Πένριθ, ένα προάστιο στα δυτικά του Σίδνεϊ κατέγραψε θερμοκρασία 40,1 βαθμών Κελσίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Πρόκειται για την πιο θερμή ημέρα από την 26η Ιανουαρίου του 2021, ενώ σε μερικές από τις πόλεις της ενδοχώρας, η θερμοκρασία πλησίασε τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Η ανατολική ακτή της Αυστραλίας πλήττεται από το καιρικό φαινόμενο Λα Νίνια, το οποίο τυπικά συνοδεύεται από αυξημένες βροχοπτώσεις κατά την τελευταία διετία, με συνέπεια την πρόκληση ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών σε ευρεία κλίμακα.

Το 2022, το Σίδνεϊ κατέγραψε το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό βροχοπτώσεων από την έναρξη της τήρησης σχετικών αρχείων το 1858.

Ωστόσο, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας προέβλεψε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σύμφωνα με τα κλιματικά μοντέλα το καιρικό φαινόμενο Λα Νίνια «είναι πιθανό να πλησιάζει στο τέλος του», ενώ ουδέτερες συνθήκες καιρού που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως Λα Νίνια ή ως το αντίθετο καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, είναι πιθανό να επικρατήσουν στη διάρκεια του φθινοπώρου στο νότιο ημισφαίριο της Γης.

