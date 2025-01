Αυστραλία: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα - Στους 45 βαθμούς ο υδράργυρος

Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τεράστια πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Γκράμπιανς έκανε στάχτη αγροικίες και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να σκαρφαλώσει σήμερα στους 45 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας Βικτώρια, της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης στην Αυστραλία. Η θερμοκρασία στη Μελβούρνη προβλέπεται να ανέλθει στους 38°C. Στην πόλη Μιλντούρα, στο βορειοδυτικό άκρο της πολιτείας, τα θερμόμετρα έδειχναν 32,9 βαθμούς Κελσίου στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) και η πρόγνωση έκανε λόγο για μέγιστη θερμοκρασία 42°C, υπερβαίνοντας τη συνηθισμένη για τον Ιανουάριο στην περιοχή.

