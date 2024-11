Αυστραλία: Έκτακτη προσγείωση πτήσης μετά από βλάβη σε κινητήρα - Οι επιβάτες άκουσαν ένα δυνατό κρότο

Έκτακτη αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε ο πιλότος πτήσης της αυστραλιανής Qantas μετά από βλάβη σε μια από τις μηχανές του, την ώρα της απογείωσης.

Το Boeing 737 κατευθυνόταν στο Μπρίσμπεϊν με 174 επιβάτες. Ένας κινητήρας παρουσίασε βλάβη στην πτήση της Qantas, αναγκάζοντας τον πιλότο να γυρίσει και να προσγειωθεί ενώ ξέσπασε και φωτιά στον χώρο του αεροδρομίου. Για αυτό, εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Σίδνεϊ δήλωσε ότι θα ερευνηθεί σε τι βαθμό η φωτιά συνδέεται με τη βλάβη στον κινητήρα. «Η βλάβη κατά την αναχώρηση προκάλεσε φωτιά σε έναν χώρο με γρασίδι δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης».

Οι επιβάτες του αεροπλάνου ανέφεραν ότι άκουσαν ένα δυνατό κρότο μετά την απογείωση της πτήσης QF520 στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ πριν από τις 13:00 (τοπική ώρα) σήμερα. «Ένας από τους κινητήρες φαινόταν να έχει φύγει. Ο πιλότος ήρθε για να μας εξηγήσει ότι είχαν πρόβλημα με τον δεξιό κινητήρα κατά την απογείωση», είπε ένας επιβάτης στο 9News.

Αν και στα social αλλά και σε κάποια τοπικά έκαναν λόγο για έκρηξη, το αεροδρόμιο και η Qantas διέψευσαν τις αναφορές για έκρηξη, επιβεβαιώνοντας, ωστόσο, τη βλάβη του κινητήρα. Τώρα, προτεραιότητα του αεροδρομίου του Σίδνεϊ είναι να πραγματοποιήσει πλήρη επιθεώρηση του διαδρόμου και να το επιστρέψει σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Αυστραλία: «Δεν έγινε έκρηξη»

Επίσης, η αεροπορική εταιρεία διέψευσε τις αναφορές για έκρηξη. «Οι μηχανικοί της Qantas πραγματοποίησαν μια προκαταρκτική επιθεώρηση του κινητήρα και επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για περιορισμένη βλάβη του κινητήρα. Οι επιβάτες θα άκουσαν έναν δυνατό κρότο αλλά δεν υπήρξε έκρηξη», δήλωσε εκπρόσωπος της Qantas, προσθέτοντας ότι τα αεροπλάνα είναι «σχεδιασμένα» για αυτές τις καταστάσεις

Ο πιλότος της Qantas, πλοίαρχος Ρίτσαρντ Τομπιάνο, είπε ότι οι πιλότοι έχουν εκπαιδευτεί για να χειρίζονται αυτά τα σενάρια. «Αυτά τα αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να πετούν με έναν κινητήρα. Οι πιλότοι μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να χειρίζονται καταστάσεις, όπως αυτή και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από τις κατάλληλες διαδικασίες. Κατανοούμε ότι αυτή θα ήταν μια οδυνηρή εμπειρία για τους επιβάτες και θα επικοινωνήσουμε με όλους σήμερα το απόγευμα για να παρέχουμε υποστήριξη. Θα διεξάγουμε επίσης, έρευνα για το τι προκάλεσε το πρόβλημα του κινητήρα», εξήγησε.

Η προσγείωση λοιπόν, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί τραυματισμός ή περαιτέρω ζημιές, ωστόσο, πιθανότατα από τα φλεγόμενα συντρίμμια της μηχανής προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση εντός της περιμέτρου του αεροδρομίου η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τα πληρώματα των Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από 9NEWS

