Σε πτήση της United, επιβάτης ξυλοκόπησε κωφό συνταξιδιώτη του που κοιμόταν

Άγρια επίθεση δέχτηκε επιβάτης μιας πτήσης της United Airlines την ώρα που κοιμόταν στη θέση του.

Ένας άνδρας, που αργότερα αναγνώρισαν οι συνεπιβάτες του στο αεροπλάνο, επιτέθηκε βίαια σε έναν επιβάτη που κοιμόταν, γρονθοκοπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο μέχρι να αιμορραγήσει, σύμφωνα με τις αρχές. Μάρτυρας δήλωσε ότι ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είναι κωφός και δεν μιλάει.

Οι αρχές αναγνώρισαν ως ύποπτο τον Έβερετ Τσαντ Νέλσον, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση πράκτορα του FBI. Το περιστατικό βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πτήση 2247 της United, σχεδόν δύο ώρες μετά την απογείωσή της από το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Washington Dulles στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

