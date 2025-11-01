ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστραλία: Ακυρώθηκε η κρουαζιέρα μετά τον θάνατο της 80χρονης που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί

Μετά τον θάνατο της επιβάτιδας που άφησαν στο νησί Λίζαρντ, το πλοίο επιστρέφει καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αυστραλία: Ακυρώθηκε η κρουαζιέρα μετά τον θάνατο της 80χρονης που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί Facebook Twitter
φωτ.: Lizard Island Resort
0

Η πολυτελής κρουαζιέρα του Coral Adventurer ακυρώνεται, μετά τον θάνατο της 80χρονης που ξέχασαν σε νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Ύφαλου της Αυστραλίας.

Το κρουαζιερόπλοιο μετά τον θάνατο της επιβάτιδας σταματά το ταξίδι του και επιστρέφει στο Κερνς στην Αυστραλία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Μαρκ Φίφιλντ, δήλωσε ότι η εταιρεία υπερηφανευόταν για την «παράδοση υψηλής ποιότητας εμπειριών στους επισκέπτες της». «Καθώς οι συνθήκες της περασμένης εβδομάδας έγιναν ολοένα πιο εμφανείς, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε αυτήν την υπόσχεση», ανέφερε σε δήλωση του το Σάββατο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου, όταν το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο έφτασε στο νησί Λίζαρντ στο πλαίσιο ενός 60ήμερου γύρου της Αυστραλίας. Η 80χρονη τότε, ακύρωσε μια προγραμματισμένη πεζοπορία προς την κορυφή του νησιού.

Η κόρη της δήλωσε ότι ένιωθε αδιαθεσία και της ζητήθηκε να κατέβει μόνη της, χωρίς συνοδεία, όμως δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο πλοίο.

Το πλοίο αναχώρησε από το νησί Λίζαρντ στις 15:40. Πέρασαν πέντε ώρες μέχρι οι αρχές να ενημερωθούν ότι έλειπε και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε ξηρά και θάλασσα. Η 80χρονη βρέθηκε νεκρή την επόμενη μέρα.

Η Κάθριν Ρις ανέφερε ότι η οικογένεια ήταν «σοκαρισμένη και λυπημένη» που το πλοίο είχε αφήσει το νησί μετά την οργανωμένη εκδρομή χωρίς τη μητέρα της.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Διεθνή / Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Μια 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη νήσο Λίζαρντ αφού το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν - Έρευνα διεξάγεται για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τις ευθύνες του πληρώματος
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τανζανία: Γιατί βυθίστηκε στο χάος μετά τις εκλογές – Αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς

Διεθνή / Τανζανία: Γιατί βυθίστηκε στο χάος μετά τις εκλογές – Αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς

Οι Αρχές επέβαλαν πλήρες μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο στρατός περιπολεί στους δρόμους
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΦΟΡΟΣ ΖΟΥΚΜΑΝ ΥΠΕΡΠΛΟΥΣΙΟΙ

Διεθνή / Γαλλία: Η βουλή απέρριψε τον «φόρο Ζούκμαν» στους υπερπλούσιους

Οι Γάλλοι βουλευτές, αντιθέτως, στήριξαν ένα ηπιότερο κυβερνητικό σχέδιο για τη φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων - «Να μην πληρώσουν οι Γάλλοι τον φόρο που δεν θέλουν να πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι»
LIFO NEWSROOM
Λετονία Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Διεθνή / Η Λετονία αποσύρεται από τη βασική ευρωπαϊκή συνθήκη για την προστασία των γυναικών

Συντηρητικά κόμματα και θρησκευτικές οργανώσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτεθεί στη συνθήκη, υποστηρίζοντας ότι προωθεί την «ιδεολογία του φύλου» και υπονομεύει τις «παραδοσιακές αξίες της οικογένειας»
LIFO NEWSROOM
 
 