Αυστραλία: 40χρονος γιατρός έσωσε τη γυναίκα του 30 δευτερόλεπτα πριν τον αρπάξει κροκόδειλος 5 μέτρων

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 40χρονος γιατρός Ντέιβιντ Χόγκμπιν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (τοπική ώρα) όταν δέχθηκε επίθεση από έναν κροκόδειλο μήκους 5 μέτρων κοντά στον ποταμό Άναν στο Βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Όμως, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον κατασπαράξει το τεράστιο ερπετό, ο 40χρονος κατόρθωσε να σώσει τη ζωή της γυναίκας του.

Ο Ντέιβιντ Χόγκμπιν μαζί με την σύζυγο του Τζέιν και τα τρία παιδιά τους έκαναν διακοπές στην περιοχή. Αν και η αρχική είδηση ήταν πως ο γιατρός έπεσε στον ποταμό ενώ ψάρευε με αποτέλεσμα να τον αρπάξει ο κροκόδειλος, η σύζυγός του αποκάλυψε πώς έγινε το τραγικό συμβάν. «Ο Ντέιβιντ άγγιξε τις ζωές πολλών ανθρώπων και αξίζει όλοι να μάθουν ποιος ήταν και πώς τελείωσαν για αυτόν. Θέλω αυτή η τραγωδία να γίνει κατανοητή σε όλους - κάποιος δεν έχασε τη ζωή του απλώς από έναν κροκόδειλο - χάσαμε έναν υπέροχο σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό, φίλο και γιατρό», δήλωσε η σύζυγος του 40χρονου.

Σύμφωνα με φίλους του ζευγαριού και με την διήγηση της συζύγου του θύματος, η οικογένεια Χόγκμπιν έκανε διακοπές με τροχόσπιτο, όταν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σταμάτησαν κοντά στον ποταμό Άναν, στο βόρειο Κουίνσλαντ. Ο 40χρονος γιατρός βγήκε να περπατήσει κατά μήκος της όχθης του ποταμού αλλά ξαφνικά ένα μέρος του εδάφους υποχώρησε. Η Τζέιν Χόγκμπιν άκουσε ένα θόρυβο και όταν πλησίασε είδε πως ο σύζυγός της είχε πέσει στον ποταμό. Φίλος του ζευγαριού δήλωσε πως η Τζέιν άπλωσε το χέρι της και έπιασε το μπράτσο του 40χρονου ενώ προσπαθούσε να τον τραβήξει έξω από το νερό. Όμως, το έδαφος είχε υγρασία και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να γλιστρήσει και η ίδια στο νερό.

The New South Wales man killed by a crocodile in Cooktown, has been identified as Newcastle doctor David Hogbin. He'd been walking with his wife when the animal attacked, and he used his final moments to save her. https://t.co/XnBxGc88cm #7NEWS pic.twitter.com/uUwD2DkbVe