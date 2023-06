Αστροναύτες πίνουν ανακυκλωμένο νερό από ιδρώτα και ούρα

Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κατάφεραν να ανακτήσουν το 98% του νερού του σώματός τους, με τη μορφή ούρων και ιδρώτα, μετατρέποντάς το ξανά σε πόσιμο νερό.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί εξοικονομείται νερό, αλλά και επειδή συνεπάγεται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν από αστροναύτες μεγαλύτερα ταξίδια στο διάστημα χωρίς την ανάγκη για αποστολές ανεφοδιασμού με νερό.

Κάθε αστροναύτης χρειάζεται περίπου τρεισήμισι λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα στον διαστημικό σταθμό. Αλλά αν βρίσκονται στο σκάφος για μήνες, αυτό σημαίνει πως πρέπει να μεταφέρουν στο διάστημα μεγάλο βάρος προμηθειών. Έτσι, προσπαθούν να βρουν τρόπους να ανακυκλώνουν το νερό που παράγει το σώμα τους και να το μετατρέπουν σε πόσιμο.

Ένα έξυπνο εξάρτημα που ονομάζεται Σύστημα Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Υποστήριξης Ζωής (ECLSS) έχει αναπτυχθεί για να κάνει ακριβώς αυτό. Αποτελείται από πολλά εξαρτήματα που το καθένα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία δημιουργίας του καθαρού νερού. Ο εν λόγω εξοπλισμός όχι μόνο μετατρέπει τα υγρά του σώματος σε ασφαλές πόσιμο νερό, αλλά προηγμένοι αφυγραντήρες συλλαμβάνουν και την υγρασία που απελευθερώνεται στον αέρα της καμπίνας από την αναπνοή και τον ιδρώτα του πληρώματος και την ανακυκλώνουν επίσης.

Ένα συγκρότημα επεξεργασίας άλμης ήταν το βασικό κομμάτι του παζλ για την επίτευξη αυτού του νέου επιτεύγματος. Αρχικά τα ούρα περνούν από μια σειρά ειδικών φίλτρων, και στη συνέχεια ένας χημικός αντιδραστήρας διασπά κάθε ίχνος δυσάρεστου υλικού που έχει απομείνει. Μετά από αυτό, αισθητήρες ελέγχουν την καθαρότητα του νερού και ό,τι δεν είναι κατάλληλο περνάει ξανά από την ίδια διαδικασία μέχρι να είναι ασφαλές για πόση.

Το ECLSS προσθέτει επίσης ιώδιο στο καθαρό νερό για να αποτρέψει την ανάπτυξη μικροσκοπικών μικροβίων σε αυτό και το αποθηκεύει, έτοιμο προς χρήση από το πλήρωμα. «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των συστημάτων υποστήριξης της ζωής», λέει ο Κρίστοφερ Μπράουν, μέλος της ομάδας στο διαστημικό κέντρο Johnson της Nasa στο Χιούστον.

Η Τζιλ Γουίλιαμσον, η οποία είναι υπεύθυνη των υποσυστημάτων νερού του ECLSS, λέει επίσης σχετικά: «Το πλήρωμα δεν πίνει ούρα, πίνει νερό που έχει ανακυκλωθεί, φιλτραριστεί και καθαριστεί έτσι ώστε να είναι καθαρότερο από αυτό που πίνουμε εδώ στη Γη».

Συνολικά αυτή η διαδικασία σημαίνει ότι η NASA μπορεί να εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια σχετικά με την παροχή καθαρού νερού στον διαστημικό σταθμό.

