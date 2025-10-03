ΔΙΕΘΝΗ
Asahi Super Dry: Η Ιαπωνία ξεμένει από τη δημοφιλέστερη μπύρα της λόγω κυβερνοεπίθεσης

Η Asahi κινδυνεύει να μείνει χωρίς την εμβληματική Super Dry λόγω κυβερνοεπίθεσης που σταμάτησε την παραγωγή στα εργοστάσιά της

LifO Newsroom
Η μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ιαπωνίας, Asahi, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση μετά από κυβερνοεπίθεση με ransomware που παρέλυσε τα συστήματά της και σταμάτησε την παραγωγή μπύρας σε σχεδόν όλα τα εργοστάσια της χώρας. Το περιστατικό, που έγινε γνωστό τη Δευτέρα, απειλεί να αφήσει τους Ιάπωνες χωρίς την πιο δημοφιλή τους μπίρα, την Asahi Super Dry.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τα αποθέματα της Super Dry μπορεί να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία σε χονδρεμπόρους, σούπερ μάρκετ και παραδοσιακά μπαρ izakaya, που βασίζονται σε αυτήν για τη λειτουργία τους.

Η εταιρεία, που παράγει επίσης το ουίσκι Nikka και ποικιλία αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή έχει σταματήσει επειδή δεν είναι δυνατή η αποστολή παραγγελιών. Αν και δεν έχουν παραβιαστεί δεδομένα πελατών, οι παραγγελίες πλέον διεκπεραιώνονται τηλεφωνικά, αφού η Asahi δεν μπορεί να λάβει emails από το εξωτερικό.

Η Super Dry στο επίκεντρο της ιαπωνικής κουλτούρας

Η Asahi Super Dry, με 73 εκατομμύρια κιβώτια να πωλήθηκαν το 2023, αποτελεί βασικό κομμάτι της ιαπωνικής καθημερινότητας και σύμβολο της ζυθοποιίας στη χώρα. Η κυβερνοεπίθεση, που ανάγκασε την εταιρεία να αναβάλει την κυκλοφορία δώδεκα νέων προϊόντων, έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την τροφοδοσία της αγοράς.

Η υπόθεση δείχνει πόσο ευάλωτες είναι ακόμα και οι μεγαλύτερες βιομηχανίες απέναντι στις κυβερνοαπειλές, σε μια εποχή που οι επιθέσεις ransomware πλήττουν όλο και συχνότερα κρίσιμες αλυσίδες παραγωγής.

Με πληροφορίες από Financial Times

