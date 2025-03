Αποζημίωση $2 δισ. επιδικάστηκε σε άνδρα που ισχυρίζεται ότι προϊόν της Bayer προκάλεσε τον καρκίνο του

Αποζημίωση που ξεπερνά τα δύο δισ. δολάρια επιδικάστηκε από Αμερικανικό δικαστήριο σε έναν άνδρα που ισχυρίστηκε ότι ζιζανιοκτόνο της εταιρείας Bayer προκάλεσε τον καρκίνο του.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σπόρων και φυτοφαρμάκων στον κόσμο κατέβαλε περίπου 10 δισ. δολάρια για να διευθετήσει αμφισβητούμενους ισχυρισμούς ότι ένα από τα ενεργά συστατικά της, η γλυφοσάτη, προκαλεί καρκίνο. Η εταιρεία επιμένει ότι η χημική ουσία είναι ασφαλής εάν χρησιμοποιείται σωστά και αρνείται ότι προκαλεί καρκίνο.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου περιλαμβάνει 65 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις και 2 δισ. δολάρια σε ποινικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με δήλωση των δικηγορικών γραφείων των εναγόντων που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το προϊόν Roundup χρησιμοποιείται ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για τον έλεγχο των ζιζανίων, αν και ορισμένες εκδόσεις δεν περιέχουν πλέον γλυφοσάτη. Άλλα προϊόντα Roundup, σχεδιασμένα για εργολάβους και κηπουρούς, συχνά εξακολουθούν να περιέχουν γλυφοσάτη.

Just hearing some great news from Bulgaria, which has banned glyphosate-containing herbicides (32 are registered in Bulgaria) from all non-agricultural areas — parks, stadiums, gardens, public places, hospitals, small gardens. Well done to @Agrolink_bg! pic.twitter.com/GRswv5PG24