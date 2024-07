Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Επόμενος στόχος του δράστη μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας;

Πριν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς είχε κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο για πιθανούς «στόχους».

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, επικαλούμενη την κατάθεση ερευνητών του FBI στο Κογκρέσο, στις αναζητήσεις του νεαρού άνδρα ήταν προσωπικότητες υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Οι ερευνητές δεν κατονόμασαν το μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ αποκάλυψαν πως ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία είχε κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο ο Κρουκς, ψάχνοντας για μελλοντικούς στόχους, περιλαμβάνεται το όνομα του 57χρονου επικεφαλής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, και του 71χρονου Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ.



Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (ώρα Ελλάδος), οι πράκτορες του FBI ερευνούν τα πιθανά κίνητρα του δράστη και αναζητούν απαντήσεις, μεταξύ άλλων, και από το περιεχόμενο των δύο κινητών τηλεφώνων που είχε στην κατοχή του ο 20χρονος δράστης.

Στις δύο συσκευές οι ερευνητές εντόπισαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν καθώς και τις ημερομηνίες των προεκλογικών συγκεντρώσεων του τέως προέδρου και του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών, που θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο τον προσεχή μήνα.

Η παραπάνω αποκάλυψη έγινε την ίδια χρονική στιγμή που οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την αποτυχία τους να προστατεύσουν επαρκώς τον τέως ένοικο του Λευκού Οίκου, ο οποίος είχε την τύχη να απομακρυνθεί από την εκδήλωση με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο δεξί αυτί. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, πως είχαν ειδοποιήσει το προσωπικό ασφαλείας λίγα λεπτά πριν το συμβάν για έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή στέγη και φαινόταν να κρατάει όπλο.



Η Κίμπερλι Τσίτλ, διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας, δέχεται πιέσεις για να παραιτηθεί, αφού παραδέχθηκε πως δεν είχαν εγκαταστήσει ελεύθερο σκοπευτή στη στέγη του κτιρίου όπου ήταν ο Κρουκς, επειδή είχε μεγάλη κλίση και θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη.



Σύμφωνα με τους ερευνητές του FBI, ο 20χρονος άντρας φαίνεται πως ανησυχούσε για την ψυχική του υγεία αφού πριν την απόπειρα κατά του Τραμπ έκανε αναζήτηση στο διαδίκτυο για την «μείζονα καταθλιπτική διαταραχή». Πρόκειται για μία κοινή διαταραχή της διάθεσης στην ψυχολογία και την ψυχιατρική, στην οποία η καθημερινότητα ενός ατόμου διαταράσσεται από την έντονη θλίψη, μελαγχολία ή και απελπισία.

