Αποκαλύφθηκαν τα νέα επίσημα πορτρέτα του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα

Τα νέα επίσημα πορτρέτα του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα παρουσιάστηκαν την Τρίτη στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τη στέψη του βασιλικού ζεύγους.

Τα έργα τέχνης θα εκτεθούν στην κεντρική αίθουσα της Πινακοθήκης και τον Ιούνιο θα μεταφερθούν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το πορτρέτο του βασιλιά τον απεικονίζει φορώντας τoν επίσημο μανδύα της Στέψης και τη ναυτική του στολή με μετάλλια, ενώ πλάι του δεσπόζει το αυτοκρατορικό στέμμα. Η βασίλισσα ποζάρει με το φόρεμα της στέψης και τη μανδύα της Εξόδου, την οποία φορούσε κατά την αποχώρησή της από το Αβαείο του Γουέστμινστερ.

