Αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί με όρους προτείνει η Εισαγγελία του Παρισιού

Την υπό όρους αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή, πρότεινε η Εισαγγελία στο Εφετείο του Παρισιού.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε σήμερα, Δευτέρα από το εφετείο να αφεθεί ελεύθερος, λίγες εβδομάδες αφότου ξεκίνησε να εκτίει ποινή πενταετούς φυλάκισης, έχοντας κριθεί ένοχος για συνωμοσία και για τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια από τον τότε ηγέτη της Λίβυης, Μουαμάρ Καντάφι, για την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει την τελική του απόφαση στις 13:30, ώρα Ελλάδας 14:30.

Όπως μεταφέρει η Parisien, ο Σαρκοζί συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ακροαματική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας από τους δικηγόρους του υποστήριξε ότι «η κράτηση αποτελεί απειλή για τον Νικολά Σαρκοζί και όχι το αντίθετο», τονίζοντας πως «γι’ αυτό βρίσκεται σε απομόνωση και φυλάσσεται από δύο φρουρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του».

Ο ίδιος ο Σαρκοζί ανέφερε, ότι η εμπειρία της φυλάκισης ήταν «πολύ δύσκολη» και «εξουθενωτική» για τον ίδιο, ενώ θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό των φυλακών, λέγοντας ότι «έκανε αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό».

«Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», φέρεται να τόνισε, όπως μετέδωσε το γαλλικό BFM TV. Πρόσθεσε ότι συνεχίζει τον αγώνα του «για να θριαμβεύσει η αλήθεια», ενώ ανάμεσα σε όσα είπε, ο Νικολά Σαρκοζί ευχαρίστησε και το προσωπικό της φυλακής που τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες το χρονικό διάστημα που πέρασε εκεί.

Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στις φυλακές Λα Σαντέ στο Παρίσι τον περασμένο μήνα σε «μία από τις πιο πολύκροτες πτώσεις πρώην προέδρου της Γαλλίας», όπως την περιγράφουν τα διεθνή μέσα.

Ο εισαγγελέας συνέστησε να αφεθεί ελεύθερος, αλλά να υπό αυστηρή δικαστική εποπτεία και να απαγορευθεί κάθε επικοινωνία του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

