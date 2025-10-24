Παππούς ξανά ο Σαρκοζί μέσα από τη φυλακή - Το εγγόνι του θα έχει το όνομά του

Παππούς ξανά έγινε ο Νικολά Σαρκοζί, που μετρά ήδη τα πρώτα του εικοσιτετράωρα μέσα στη φυλακή.

Λίγες ημέρες μετά τη μεταγωγή του πρώην προέδρου της Γαλλίας στις φυλακές Λα Σαντέ του Παρισιού, ο μικρότερος γιος του και η σύζυγός του, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.

Ο 28χρονος Λουί Σαρκοζί ανέβασε μια φωτογραφία της συζύγου του, Νάταλι λίγο αφότου γέννησε το παιδί τους και όπως έκανε γνωστό στη λεζάντα του, ο γιος του θα πάρει το όνομα του παππού του.

«Υπάρχουν τρεις τρόποι για να πετύχεις την αθανασία, έλεγε ο μεγάλος Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί: να φυτέψεις ένα δέντρο, να γράψεις ένα βιβλίο, να μεγαλώσεις ένα παιδί. Εχθές, η σύζυγός μου και εγώ πλησιάσαμε την αιώνια ζωή: γίναμε γονείς. Έχουμε την ευτυχία να σας παρουσιάσουμε τον γιο μας, τον Sylla Nicolas Sarkozy. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι ομώνυμοί του, με δύναμη και σοφία».

Επεισοδιακές οι πρώτες ημέρες του Σαρκοζί στη φυλακή

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για συμμετοχή σε σχέδιο παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα από τη Λιβύη και το καθεστώς Καντάφι.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της ποινής του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί έγινε στόχος απειλών μέσα στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, όπου εκτίει ποινή πέντε ετών για υπόθεση πολιτικής συνωμοσίας. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να έχει τραβηχτεί από συγκρατούμενο τον δείχνει να δέχεται φραστικές απειλές κατά την άφιξή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

⭕️🇫🇷 Former french president Nicolas Sarkozy was stopped from sleeping by several french inmates, saying they would avenge the late Libyan leader Gaddafi.



"Oh Sarko, you son of a wh*re, wake up! You killed Gaddafi ..." https://t.co/jO5qkBO3cd pic.twitter.com/faCSTk2AsL — MenchOsint (@MenchOsint) October 22, 2025

Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ενημερώθηκαν χθες για το περιστατικό και ξεκίνησαν έρευνα. Σύμφωνα με το Reuters, τρεις κρατούμενοι ανακρίθηκαν, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών στη φυλακή κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Μετά τις απειλές, οι αρχές αποφάσισαν να ενισχύσουν την προστασία του, τοποθετώντας δύο αστυνομικούς φρουρούς σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. Το μέτρο, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Ο Ουγκό Βιτρί, φύλακας στη Λα Σαντέ και επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος της Force Ouvrière, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν ενημερωθεί για τη διαδικασία προστασίας του πρώην προέδρου. «Έχουμε ζητήσει εξηγήσεις από τη διοίκηση της φυλακής και το υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε.