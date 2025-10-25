ΔΙΕΘΝΗ

Νικολά Σαρκοζί: Πώς τον βιντεοσκόπησαν όταν απαγορεύονται τα κινητά στις φυλακές

Ο Νικολά Σαρκοζί κρατείται στη Λα Σαντέ - Ο «νόμος της φυλακής» σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Νικολά Σαρκοζί με την Κάρλα Μπρούνι / EPA
Τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης έκαναν βίντεο από τις φυλακές Λα Σαντέ, όπου κρατείται ο Νικολά Σαρκοζί, όπου συγκρατούμενοί του ακούγονται να απειλούν τον 70χρονο πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ξεκίνησε την πενταετή ποινή φυλάκισης στις 21 Οκτωβρίου, αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία για τη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας του 2007 με παράνομα κεφάλαια από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης,  Μουαμάρ Καντάφι.

Νικολά Σαρκοζί: Γιατί οι συγκρατούμενοί του είχαν κινητά

Στα βίντεο, που ήρθαν από τη δημοσιότητα και διασταυρώνονται από διαφορετικές πηγές μέσων ενημέρωσης, ένας κρατούμενος φαίνεται να γυρίζει ένα βίντεο μέσα από τα κάγκελα του κελιού του.

Δείχνοντας προς την άλλη πλευρά της αυλής μιας φυλακής, λέει: «Ο Σαρκοζί είναι εκεί στο απομονωμένο τμήμα, ολομόναχος στο κελί του». Συνεχίζει, φωνάζοντας: «Τα ξέρουμε όλα, θα εκδικηθούμε τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα, Σαρκοζί».

Υψηλόβαθμες πολιτικές προσωπικότητες στη Γαλλία έχουν επίσης κοινοποιήσει μερικά από τα βίντεο που έχουν δημοσιεύσει οι κρατούμενοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία αναδημοσίευσε ένα βίντεο στο X, δηλώνοντας: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να είναι ενθουσιασμένοι με αυτήν την κατάσταση. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι εκατομμύρια Γάλλοι αισθάνονται, όπως κι εγώ, αηδία».

Για πολλούς άλλους, δεν είναι η υποδοχή που επιφύλαξαν οι συγκρατούμενοι στον Σαρκοζί που προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά η ύπαρξη κινητών τηλεφώνων μέσα στις φυλακές.

Με την επαναλειτουργία της το 2019, μετά από πέντε χρόνια εργασιών ανακαίνισης, η φυλακή Λα Σαντέ έγινε η πρώτη φυλακή της Γαλλίας που εξοπλίστηκε με σταθερά τηλέφωνα σε μεμονωμένα κελιά.

Το ίδρυμα εφάρμοσε επίσης ένα νέο σύστημα κρυπτογράφησης τηλεφώνων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων εντός της.

Νικολά Σαρκοζί: Όταν επικρατεί ο «νόμος της φυλακής»

Ωστόσο, παρά τα μέτρα που έλαβε η φυλακή στην «καρδιά του Παρισιού», και την επίσημη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων εντός των φυλακών από τη γαλλική κυβέρνηση, ανάλογες συσκευές είναι συνηθισμένες, αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 53.000 τηλέφωνα κατασχέθηκαν στις φυλακές της Γαλλίας το 2023, ενώ άλλα 40.000 κατασχέθηκαν το 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, αλλά τελικά, υπάρχει διαφθορά στις φυλακές, επομένως τα τηλέφωνα μπαίνουν, αλλά οι φυλακές μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια στα τηλέφωνα επειδή διατηρούν τα πράγματα σε τάξη» ανέφερε αρμόδιος αξιωματούχος, για να προσθέσει: «Πολλοί κρατούμενοι που έχουν τηλέφωνο το χρησιμοποιούν για να καλέσουν την οικογένειά τους. Γνωρίζω πολλούς κρατούμενους που δειπνούν με τα παιδιά τους το βράδυ μέσω βιντεοκλήσης».

«Οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεν είναι επίσης τόσο αποτελεσματικές, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η φυλακή Σαντέ βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του Παρισιού» πρόσθεσε. «Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι μερικές φορές οι φυλακές λαμβάνουν πληροφορίες από την παρακολούθηση κλήσεων που κάνουν οι κρατούμενοι από τα κινητά τους τηλέφωνα».

Με πληροφορίες από Euronews

