Από τους κατασκόπους στην AI: Πώς αλλάζει η ανάλυση πληροφοριών στην CIA

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι οι τελικές αποφάσεις θα παραμένουν στα χέρια ανθρώπων

The LiFO team
Η CIA προχωρά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της ανάλυσης πληροφοριών, ενός από τους βασικούς πυλώνες της λειτουργίας της, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε ο Μάικλ Έλις, η υπηρεσία έχει ήδη χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία της πρώτης πλήρως αυτοματοποιημένης αναφοράς, ενώ σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τον ρόλο της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια.

Η CIA, που από την ίδρυσή της το 1947 λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ανάλυσης για τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, βασίζεται παραδοσιακά σε δεδομένα που συλλέγονται από ανθρώπινες πηγές και τεχνικά μέσα. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει στην ταχύτερη και πιο συστηματική επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Έλις, μέσα στα επόμενα χρόνια η υπηρεσία θα διαθέτει «AI συνεργάτες» ενσωματωμένους στα αναλυτικά της συστήματα, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους αναλυτές σε βασικές εργασίες. «Μέσα στα επόμενα χρόνια, θα έχουμε AI συνεργάτες σε όλες τις πλατφόρμες ανάλυσης της υπηρεσίας», ανέφερε.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να καλύψει κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, όπως η διατύπωση βασικών συμπερασμάτων και ο εντοπισμός τάσεων σε δεδομένα που συλλέγονται από το εξωτερικό. Παράλληλα, η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι οι τελικές αποφάσεις θα παραμένουν στα χέρια ανθρώπων.

Πέρα από την ανάλυση πληροφοριών, η CIA δοκιμάζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας και σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με τον Έλις, την περασμένη χρονιά εξετάστηκαν περίπου 300 έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με εφαρμογές όπως η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων και η μετάφραση.

Η ενίσχυση της χρήσης AI συνδέεται και με τον ανταγωνισμό με την Κίνα, την οποία η Ουάσινγκτον θεωρεί βασικό αντίπαλο στον τομέα της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε ο Έλις, η απόσταση που χώριζε τις δύο χώρες πριν από λίγα χρόνια έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, η υπηρεσία επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο στον τρόπο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, χωρίς να εξαρτάται από ιδιωτικές εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλις ανέφερε ότι η CIA δεν θα επιτρέψει σε εξωτερικούς παρόχους να καθορίζουν τους όρους χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση της αμερικανικής κυβέρνησης για ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφοριών και της εθνικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Politico

