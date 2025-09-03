«Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, εξαπέλυσε μια από τις πιο αιχμηρές επιθέσεις του κατά παγκόσμιων ηγετών, κατηγορώντας «απερίσκεπτους πολιτικούς» ότι τροφοδοτούν τη «σφαγή» παιδιών σε όλο τον κόσμο, την ώρα που οι πόλεμοι στη Γάζα και την Ουκρανία συνεχίζουν να μαίνονται.

Ο πιο ισχυρός παράγοντας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μίλησε για το προσωπικό του σοκ από τις εικόνες αμάχων στη Γάζα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν στηρίζει τον αποκλεισμό ομάδων και αθλητών για τις επιλογές των κυβερνήσεών τους.

«Αυτό που συμβαίνει με τους αμάχους εκεί με σκοτώνει, με πονάει προσωπικά», είπε ο Τσέφεριν. «Από την άλλη, δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας των αθλητών. Τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής στην κυβέρνησή του για να σταματήσει τον πόλεμο; Τίποτα. Κοιτάξτε τη Ρωσία: τριάμισι χρόνια αποκλεισμένοι και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται».

Το πανό που ξεσήκωσε θύελλα

Στο Σούπερ Καπ του Αυγούστου, η UEFA παρουσίασε πανό με το μήνυμα «Stop Killing Children, Stop Killing Civilians». Το σλόγκαν πυροδότησε αντιδράσεις: φιλοϊσραηλινοί το θεώρησαν προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς, ενώ φιλοπαλαιστινιακές ομάδες είπαν πως δεν κατονόμαζε ευθέως το Ισραήλ.

Ο Τσέφεριν υπερασπίστηκε την επιλογή: «Έχουμε το Ίδρυμα της UEFA για τα Παιδιά. Δεν ζούμε σε άλλον πλανήτη. Ζούμε σε αυτόν, και βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν λόγω, ας το πω διπλωματικά, απερίσκεπτων πολιτικών. Όποιος πιστεύει ότι το μήνυμα “Stop Killing Children” είναι πολιτικό, είναι ηλίθιος, για μένα».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο Σούπερ Καπ, στο πλευρό του ήταν ένα παιδί από τη Γάζα, ο Μοχάμεντ, που είχε χάσει και τους δύο γονείς του και έφερε βαριά τραύματα. «Δεν έχω ξαναδεί παιδί να με αγκαλιάζει τόσο σφιχτά. Χρειάζεται αγάπη, όχι άλλη βόμβα στο κεφάλι του», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο αθλητισμός δεν μπορεί να λύσει πολέμους»

Ο πρόεδρος της UEFA τόνισε ότι δεν είναι δουλειά του ποδοσφαίρου να λύνει γεωπολιτικές κρίσεις: «Δεν καταλαβαίνω πώς ένας πολιτικός που μπορεί να σταματήσει τη σφαγή κοιμάται ήσυχος βλέποντας παιδιά και αμάχους νεκρούς. Η ιδέα ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα; Αποκλείεται».

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τσέφεριν είπε ότι η πλειοψηφία στήριξε την πρωτοβουλία: «Λάβαμε δεκάδες θετικά μηνύματα, ακόμα και από ανθρώπους που είπαν “είστε οι μόνοι που κάνατε κάτι”. Είχαμε και πλήρη υποστήριξη από την Ισραηλινή Ομοσπονδία».

Ο Τσέφεριν επανέλαβε ότι οι ρωσικές ομάδες θα παραμείνουν εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά άσκησε κριτική στη «πολιτική υστερία» που, όπως είπε, απέτρεψε την επιστροφή ρωσικών ομάδων νέων το 2023.

«Τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Δεν ψηφίζουν, δεν στηρίζουν πολιτικούς. Θα μπορούσαν να αγκαλιαστούν με παιδιά από άλλες χώρες και να καταλάβουν ότι οι λαοί δεν είναι εχθροί. Αλλά οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται», σχολίασε.

Για τον Τσέφεριν, η υπόθεση με το πανό είναι σύμπτωμα ενός κόσμου «μολυσμένου» από λαϊκισμό και ακραίες φωνές. «Μια μειοψηφία ακραίων και από τις δύο πλευρές δεν ήταν ικανοποιημένη. Αλλά σε έναν κόσμο τόσο επικίνδυνο όσο σήμερα, από τη δεκαετία του ’30 έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο».

Με πληροφορίες από Politico